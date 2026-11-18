Διπλή εξαφάνιση ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε στη Νέα Σμύρνη, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές και την οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Πρόκειται για τη 16χρονη Σίκα Μ. και την 15χρονη Άννα Μ., οι οποίες αγνοούνται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου. Οι δύο ανήλικες εξαφανίστηκαν από χώρο παιδικής προστασίας που βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Σμύρνης Αττικής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για το περιστατικό την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026, και προχώρησε αυθημερόν στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Η άμεση αυτή ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή των δύο κοριτσιών σε κίνδυνο.

Η εξαφάνιση και η κινητοποίηση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Η εξαφάνιση των δύο ανήλικων κοριτσιών, της Σίκας Μ. και της Άννας Μ., αναφέρθηκε ότι έλαβε χώρα από χώρο παιδικής προστασίας που λειτουργεί στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Οι τελευταίες πληροφορίες για την παρουσία τους σε αυτόν τον χώρο χρονολογούνται στις πρωινές ώρες της 17ης Νοεμβρίου.

Η ενημέρωση προς την οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 18 Νοεμβρίου 2026. Αμέσως μετά τη λήψη της πληροφορίας, η οργάνωση προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών των κοριτσιών, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση. Αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος του πρωτοκόλλου για την αντιμετώπιση εξαφανίσεων, ειδικά όταν υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συλλογή οποιασδήποτε πληροφορίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό τους. Η ανησυχία για την ασφάλεια των ανηλίκων είναι μεγάλη, καθώς η πιθανότητα να βρίσκονται σε κίνδυνο καθιστά την άμεση εύρεσή τους ύψιστη προτεραιότητα.

Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της 16χρονης Σίκας Μ.

Η Σίκα Μ., η οποία είναι 16 ετών, έχει συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για την αναγνώρισή της. Το ύψος της υπολογίζεται στο 1,60 μέτρο, ενώ το βάρος της περιγράφεται ως κανονικό. Έχει μαύρα μάτια, ένα διακριτικό χαρακτηριστικό που μπορεί να παρατηρηθεί εύκολα.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο για τον εντοπισμό της είναι το χρώμα των μαλλιών της, τα οποία είναι χάλκινα. Την ημέρα που εξαφανίστηκε από τον χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη, η Σίκα Μ. φορούσε μια πράσινη μπλούζα. Επίσης, φορούσε ένα μαύρο παντελόνι, συμπληρώνοντας την εμφάνισή της εκείνη την ημέρα. Κάθε λεπτομέρεια στην περιγραφή της είναι κρίσιμη για όποιον μπορεί να την έχει δει.

Η περιγραφή της 15χρονης Άννας Μ.

Η Άννα Μ., η οποία είναι 15 ετών, έχει επίσης συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από το «Χαμόγελο του Παιδιού». Όπως και η Σίκα, έχει ύψος 1,60 μέτρα και κανονικό βάρος. Τα μάτια της είναι μαύρα, ένα κοινό χαρακτηριστικό και των δύο κοριτσιών.

Τα μαλλιά της Άννας Μ. είναι μαύρα, σε αντίθεση με τα χάλκινα μαλλιά της Σίκας. Όσον αφορά την ενδυμασία της την ημέρα της εξαφάνισης, η 15χρονη φορούσε μια πολύχρωμη μπλούζα. Το κάτω μέρος της ενδυμασίας της αποτελούνταν από ένα μαύρο κολάν. Οι πληροφορίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για όποιον έχει εντοπίσει ή πιστεύει ότι έχει δει την Άννα Μ. μετά την 17η Νοεμβρίου.

Πώς μπορεί το κοινό να βοηθήσει στον εντοπισμό τους

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει θερμή έκκληση προς το κοινό να συνδράμει ενεργά στις προσπάθειες εντοπισμού των δύο ανήλικων κοριτσιών. Οποιαδήποτε πληροφορία, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ασφαλή επιστροφή τους. Η συμμετοχή των πολιτών είναι κρίσιμη, ειδικά λόγω των λόγων κινδύνου που ενδέχεται να συντρέχουν για τη ζωή τους.

Για όποιον διαθέτει πληροφορίες, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι επικοινωνίας. Μπορεί να καλέσει τηλεφωνικά, όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000». Επιπλέον, οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να δοθεί σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα σε όλη τη χώρα. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, η οποία προσφέρει «ζωντανή» ενημέρωση σχετικά με την εξαφάνιση των δύο κοριτσιών, διευκολύνοντας την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών.

Με πληροφορίες από: Newsit