Μια φοιτήτρια περιέγραψε τις στιγμές που δέχθηκε επίθεση από άνδρα των ΜΑΤ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για το Πολυτεχνείο. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε ξαφνικά πεσμένη στην άσφαλτο, αφού δέχθηκε χτύπημα με γκλοπ στο κεφάλι από πίσω, χωρίς να αντιληφθεί την προσέγγιση του αστυνομικού. Το περιστατικό έχει οδηγήσει στην έναρξη έρευνας από την Ελληνική Αστυνομία, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

Η περιγραφή της επίθεσης

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η φοιτήτρια ανέφερε ότι περπατούσε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και είδε έναν αστυνομικό από την ομάδα των ΜΑΤ να τρέχει προς έναν άνδρα που βρισκόταν μπροστά της, με σκοπό να τον χτυπήσει. Εκείνη τη στιγμή, η ίδια βρέθηκε στο έδαφος, χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Το χτύπημα, όπως διευκρίνισε, προήλθε από γκλοπ στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, χωρίς να έχει δει κάποιον να την πλησιάζει.

Παρά τον αιφνιδιασμό και τον τραυματισμό της, η φοιτήτρια βρήκε τις δυνάμεις να σηκωθεί και να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Εκεί, δέχθηκε τη βοήθεια από περαστικούς, τους οποίους ευχαρίστησε δημόσια για τη συμπαράστασή τους. Δήλωσε ότι ήταν «πολύ τυχερή» και ότι οι άγνωστοι που τη βοήθησαν έμειναν μαζί της για όσο χρειαζόταν, χωρίς να έχει τρόπο να επικοινωνήσει μαζί τους.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας

Στο επίκεντρο της έρευνας της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται πλέον αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης. Η διερεύνηση ξεκίνησε μετά την ανάρτηση βιντεοληπτικού υλικού στο διαδίκτυο, το οποίο απεικονίζει τον αστυνομικό να ασκεί βία σε βάρος γυναίκας. Η ΕΛ.ΑΣ. γνωστοποίησε ότι έχει ήδη κινηθεί διαδικασία για την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η διερεύνηση αφορά «βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και απεικονίζει αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης να προβαίνει σε άσκηση βίας σε βάρος γυναίκας». Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι το γραφείο τύπου της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθεί να διασταυρώσει από υλικό που εντόπισε, όπου φαίνεται αστυνομικός να ασκεί βία. Φαίνεται ότι η γυναίκα συμμετείχε στα άτομα που αποχωρούσαν από την πορεία του Πολυτεχνείου.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο

Το βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνει έναν αστυνομικό των ΜΑΤ να χτυπά αρχικά τη γυναίκα με γκλοπ και με κλωτσιές στο κεφάλι. Στη συνέχεια, ο ίδιος αστυνομικός χρησιμοποιεί χημικά εναντίον της. Αυτό το υλικό αποτελεί βασικό στοιχείο για την ποινική και πειθαρχική διερεύνηση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr