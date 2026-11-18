Ισόβια στην Αλγερινή μητέρα για τον θάνατο της τρίχρονης κόρης της στο Παλαιό Φάληρο

Η 33χρονη Αλγερινή μητέρα κρίθηκε ομόφωνα ένοχη για ανθρωποκτονία με πρόθεση της τρίχρονης κόρης της και για ενδοοικογενειακή βία. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας της επέβαλε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή φυλάκισης τριών ετών. Η απόφαση αυτή υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση, απορρίπτοντας παράλληλα όλα τα ελαφρυντικά που ζητήθηκαν.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας εξέδωσε σήμερα την απόφασή του για την υπόθεση της 33χρονης Αλγερινής, η οποία κατηγορούνταν για τον θάνατο της τρίχρονης κόρης της. Η μητέρα κρίθηκε ομόφωνα ένοχη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος μέλους της οικογένειάς της, καθώς και για ενδοοικογενειακή πρόκληση σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία, της επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον τριών ετών φυλάκισης. Το δικαστήριο υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση, απορρίπτοντας ταυτόχρονα όλα τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων.

Η απολογία της μητέρας

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η 33χρονη επέμεινε μέχρι τέλους στην αθωότητά της. Υποστήριξε ότι η τρίχρονη κόρη της τραυματίστηκε έπειτα από πτώση στο μπάνιο και ότι η ίδια πίστευε πως το παιδί είχε ήδη πεθάνει όταν το μετέφερε στην παραλία Εδέμ στο Παλαιό Φάληρο.

«Όταν γυρίζω τον χρόνο πίσω πονάω πολύ», ανέφερε συγκινημένη, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές του παιδιού της. «Της έλεγα “Τζένα μου, Τζένα μου”, προσπάθησα να τη βοηθήσω, έβαλα να δω εάν έχει παλμούς, φεύγανε αίματα από το στόμα της».

Οι ισχυρισμοί για θρησκευτικές πεποιθήσεις και φόβο

Η κατηγορούμενη προσπάθησε να δικαιολογήσει την απόφασή της να αφήσει το παιδί στη θάλασσα επικαλούμενη τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις. «Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το Κοράνι για εμάς τους μουσουλμάνους», ισχυρίστηκε, αν και η έδρα αμφισβήτησε αυτή την εξήγηση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι φοβήθηκε μήπως χάσει και τα υπόλοιπα παιδιά της. «Τα πάντα φοβόμουν. Έχασα αυτήν την κόρη, είπα να μην χάσω και τα υπόλοιπα παιδιά μου», δήλωσε. Κλείνοντας την απολογία της, απηύθυνε έκκληση στο δικαστήριο: «Σας ζητάω να μην χάσω τα παιδιά μου, να πάνε στην Αλγερία. Είμαι έτοιμη να με τιμωρήσετε για αυτό που έκανα, αλλά δεν είμαι φόνισσα. Δεν σκότωσα το παιδί μου».

Η εισαγγελική πρόταση

Η εισαγγελέας απέρριψε τους ισχυρισμούς της 33χρονης, βασιζόμενη στα ιατροδικαστικά ευρήματα, το βιντεοληπτικό υλικό και τις μαρτυρικές καταθέσεις. Όπως τόνισε, όλα αυτά τα στοιχεία αποδείκνυαν ότι το κοριτσάκι ήταν ακόμη ζωντανό όταν εγκαταλείφθηκε στο νερό.

Η εισαγγελέας χρησιμοποίησε τους χαρακτηρισμούς «σχέδιο, μεθοδικότητα, ψυχραιμία, νηφαλιότητα», υποστηρίζοντας ότι η 33χρονη είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεών της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr