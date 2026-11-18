Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου 2026 η 33χρονη αλγερινή μητέρα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών. Η καταδίκη αφορά τον θάνατο της 3χρονης κόρης της, Τζένας, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό το καλοκαίρι του 2025, αφού η μητέρα της την πέταξε ζωντανή στη θάλασσα, στην παραλία Εδέμ, στο Παλαιό Φάληρο. Το δικαστήριο υιοθέτησε πλήρως την πρόταση της εισαγγελέα, κρίνοντάς την ομόφωνα ένοχη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και σωματικές βλάβες.

Η απόφαση του δικαστηρίου και οι ποινές

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε την κατηγορούμενη ομόφωνα ένοχη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος μέλους της οικογένειάς της, καθώς και για ενδοοικογενειακή πρόκληση σωματικών βλαβών. Παράλληλα, απέρριψε τα δύο ελαφρυντικά που ζήτησε η υπεράσπιση, αυτά του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Στην 33χρονη επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία της κόρης της και ποινή φυλάκισης τριών ετών για το αδίκημα των σωματικών βλαβών. Η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει νωρίτερα την ενοχή της αλγερινής γυναίκας.

Η εισαγγελική πρόταση και οι ισχυρισμοί

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας σημείωσε ότι η κατηγορούμενη «βρισκόμενη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και έχοντας γνώση ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει το κοριτσάκι το άφησε στο νερό, αποδεχόμενη τον βέβαιο θάνατό της», κάνοντας λόγο για προμελετημένο έγκλημα. Τόνισε ότι «όλα τα στοιχεία δείχνουν προμελέτη και σχεδιασμό».

Η εισαγγελική λειτουργός υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη «είχε πλήρη επίγνωση των συνεπειών της πράξης της και επιχείρησε να φύγει από τη χώρα». Ανέφερε επίσης ότι η 33χρονη «δεν έδειξε καμία συντριβή, καμία στεναχώρια, μόλις τρεις ημέρες μετά το θάνατο, ήρθε σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές και αιτήθηκε την επιστροφή της στη χώρα της».

Οι αντιφάσεις στην απολογία της κατηγορούμενης

Η εισαγγελέας αντέκρουσε τον βασικό ισχυρισμό της αλγερινής γυναίκας ότι θεώρησε το παιδί της νεκρό και γι’ αυτό το πέταξε στη θάλασσα. Ως βασικό επιχείρημα χρησιμοποίησε την ενέργειά της να φορέσει μαγιό στο υποτιθέμενο ήδη νεκρό βρέφος. «Το γεγονός ότι του φόρεσε μαγιό έχει τη σημασία του, εάν πίστευε ότι ήταν νεκρό γιατί της φόρεσε το μαγιό;» διερωτήθηκε η εισαγγελέας.

Η 33χρονη αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι πέταξε ζωντανή τη μικρή Τζένα στη θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι το κοριτσάκι σκοτώθηκε από χτύπημα στη μπανιέρα του σπιτιού και ότι η ίδια στη συνέχεια τη μετέφερε στη θάλασσα πιστεύοντας πως ήταν ήδη νεκρό. Κλείνοντας την απολογία της, η αλγερινή γυναίκα δήλωσε: «Είμαι έτοιμη να με τιμωρήσετε γι’ αυτό που έχω κάνει στο παιδί μου, αλλά φόνισσα δεν είμαι, δε σκότωσα το παιδί μου».

Μαρτυρίες για κακοποιητική συμπεριφορά

Η εισαγγελέας μίλησε για κακοποιητική συμπεριφορά της κατηγορούμενης προς τα παιδιά της, βάσει των μαρτυρικών καταθέσεων. Όπως ανέφερε, «ο φίλος της επιβεβαιώνει την κακοποίηση, η γειτόνισσα κατέθεσε περιστατικά παραμέλησης παιδιού, η διευθύντρια του σχολείου, ομοίως, κατέθεσε ότι είχε δει το παιδί σκεπασμένο και με μία μελανιά κάτω από το μάτι και η κόρη της περιέγραψε ότι η μητέρα της χτυπούσε την Τζένα και την ίδια στα χέρια».

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη ανέφερε εμφανώς συγκινημένη: «Όταν γυρίζω τον χρόνο πίσω πονάω πολύ». Περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές της κόρης της, υποστήριξε: «Της έλεγα “Τζένα μου, Τζένα μου”, προσπάθησα να τη βοηθήσω, έβαλα να δω εάν έχει παλμούς, φεύγανε αίματα από το στόμα της».

Θρησκευτικές πεποιθήσεις και φόβοι

Η κατηγορούμενη επιχείρησε να δικαιολογήσει την απόφασή της να αφήσει το παιδί στη θάλασσα επικαλούμενη τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις. «Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το Κοράνι για εμάς τους μουσουλμάνους», ισχυρίστηκε, με την έδρα να αμφισβητεί την εξήγησή της.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι φοβήθηκε μήπως χάσει και τα υπόλοιπα παιδιά της. «Τα πάντα φοβόμουν. Έχασα αυτήν την κόρη, είπα να μην χάσω και τα υπόλοιπα παιδιά μου», ανέφερε. Κλείνοντας την απολογία της, απηύθυνε έκκληση στο δικαστήριο: «Σας ζητάω να μην χάσω τα παιδιά μου, να πάνε στην Αλγερία».

Ωστόσο, η εισαγγελέας απέρριψε τους ισχυρισμούς της, επικαλούμενη τα ιατροδικαστικά ευρήματα, το βιντεοληπτικό υλικό και τις μαρτυρικές καταθέσεις, που, όπως τόνισε, αποδείκνυαν ότι το κοριτσάκι ήταν ακόμη ζωντανό όταν εγκαταλείφθηκε στο νερό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis