Οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του οδηγού της Porsche, ο οποίος καταγράφηκε να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Πρόκειται για έναν 51χρονο άνδρα, ο οποίος είχε μαζί του στο πολυτελές αυτοκίνητο δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών. Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ταυτοποίηση και οι κατηγορίες

Η ταυτοποίηση του 51χρονου οδηγού ήρθε έπειτα από ενδελεχή έρευνα της Αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε με αφορμή το βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το υλικό αυτό, που έδειχνε την επικίνδυνη οδήγηση και την παρουσία ανηλίκων στο όχημα, κίνησε το ενδιαφέρον των Αρχών.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση εντοπίστηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, η οποία παρακολουθεί υλικό που αναρτάται στο διαδίκτυο και αφορά παραβατικές συμπεριφορές στους δρόμους. Από την ανάλυση των εικόνων που εντοπίστηκαν σε δημοφιλή πλατφόρμα, προέκυψε η ταυτότητα του 51χρονου.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρές παραβάσεις. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι η επικίνδυνη οδήγηση, η προτροπή σε τέλεση αδικήματος και η έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Η ξέφρενη πορεία της Porsche στους Θρακομακεδόνες

Το βίντεο αποτύπωνε την Porsche να κινείται στην περιοχή των Θρακομακεδόνων με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα, η οποία έφτανε ακόμη και τα 115 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο οδηγός πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο τους επιβαίνοντες, αλλά και τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στο οδικό δίκτυο.

Στα πλάνα φαίνεται το χέρι του οδηγού στο τιμόνι, ενώ η Porsche αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα. Το όχημα διέρχεται από διασταυρώσεις και διαβάσεις, ενώ σε συγκεκριμένα σημεία περνά σε μικρή απόσταση από αυτοκίνητα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Η μουσική ακούγεται δυνατά από τα ηχεία, με τον άνδρα να τραγουδά και να οδηγεί κρατώντας το τιμόνι μόνο με το ένα χέρι.

Οι αντιδράσεις των ανηλίκων επιβατών

Ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση έχει η παρουσία των δύο μικρών παιδιών στο όχημα, καθώς το βίντεο που παρουσιάστηκε και σε τηλεοπτική εκπομπή, αποτυπώνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνταν η διαδρομή. Τα παιδιά, ηλικίας κάτω των 10 ετών, βρισκόντουσαν μέσα στην Porsche καθ' όλη τη διάρκεια της επικίνδυνης οδήγησης.

Στο σχετικό κλιπ, καταγράφονται οι φωνές των δύο παιδιών, τα οποία ζητούν επίμονα από τον οδηγό να μειώσει ταχύτητα. Παρά τις εκκλήσεις τους, ο 51χρονος συνέχιζε την ξέφρενη πορεία του, αγνοώντας τις ανησυχίες των ανηλίκων επιβατών και διατηρώντας τη μουσική σε υψηλή ένταση.

Η αρχική άρνηση του οδηγού

Πριν γίνει γνωστή η ταυτοποίησή του από την Αστυνομία, ο 51χρονος είχε δώσει τη δική του εκδοχή για το επίμαχο βίντεο. Σε δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή, την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι ήταν εκείνος που οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, είχε υποστηρίξει δημόσια ότι το επίμαχο βίντεο τού είχε σταλεί από φίλο του και ότι δεν βρισκόταν ο ίδιος πίσω από το τιμόνι της Porsche. Ωστόσο, η εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας και η ταυτοποίησή του έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχε αρχικά ισχυριστεί ο άνδρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki