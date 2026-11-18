Τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2026, μία 51χρονη γυναίκα στον Ασπρόπυργο βίωσε έναν εφιάλτη στα χέρια του συζύγου της και των γιων της, οι οποίοι συμμετείχαν στον άγριο ξυλοδαρμό της μέσα στο σπίτι τους. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, έλαβε χώρα ακόμη και μπροστά σε αστυνομικούς, με την 51χρονη να καταγγέλλει την αδράνεια των αρχών. Οι δράστες συνελήφθησαν τελικά μετά την παρέμβαση των ΟΠΚΕ, ενώ η γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Ο εφιάλτης στον Ασπρόπυργο

Το περιστατικό βίας ξεκίνησε στη 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2026, στο σπίτι της 51χρονης στον Ασπρόπυργο. Ο τσακωμός ξεκίνησε όταν ο σύζυγός της εξέφρασε την επιθυμία να παίρνουν ενοίκιο από την κόρη τους. Η γυναίκα απάντησε, πιστεύοντας ότι του είχαν περάσει τα νεύρα, όμως εκείνος, μαινόμενος, της φώναζε «είσαι δικιά μου, απόψε θα σου ξυρίσω το κεφάλι, θα σου κάνω χαρακές» και «δεν πρόκειται να βγεις ζωντανή από εδώ μέσα».

Στις αγριότητες και τον ξυλοδαρμό συμμετείχαν και οι γιοι της. Ο μεγάλος της γιος χτύπησε με δύναμη το καπό του περιπολικού και κινήθηκε απειλητικά προς τους αστυνομικούς. Ένας νεαρός με κουκούλα, τον οποίο η γυναίκα αναφέρει ως τον μικρότερο γιο της, την άρπαξε και την τράβηξε προς μια γωνία, όπου ξεκίνησε ένας νέος κύκλος βίας.

Η καθυστερημένη άφιξη και η αδράνεια των αρχών

Η 51χρονη πρόλαβε να καλέσει το 100, όμως η αστυνομία, σύμφωνα με την καταγγελία της, έκανε μία ώρα να φτάσει. Το βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό αποκαλύπτει την αγριότητα του περιστατικού, με τον σύζυγο και τους γιους να χτυπούν και να κυνηγούν τη γυναίκα. Στο βίντεο διακρίνεται ένα περιπολικό και ένας αστυνομικός, ο οποίος, όπως αναφέρεται, δεν παρενέβη στο περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η γυναίκα ούρλιαζε και σε ένα σημείο φώναξε «αστυνόμε, σας παρακαλώ βοηθήστε με». Συγγενείς των δραστών προπηλάκισαν τους αστυνομικούς και τους πέταξαν αντικείμενα. Ο αστυνομικός, όχι μόνο οπισθοχώρησε, αλλά βλέποντας έναν από τους δράστες να κάνει μια κίνηση σαν να βγάζει κάτι από την μπλούζα, έφυγε τρέχοντας προς τον δρόμο. Η γυναίκα κατήγγειλε την αδράνεια των αρχών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Με άφησαν στο έλεος, είχαν εξαφανιστεί και οι δύο» και «αυτοί φοβηθήκαν και με αφήσαν στον έλεος. Ο ένας έφυγε στα χωράφια».

Οι σοβαρές συνέπειες του ξυλοδαρμού

Οι εικόνες της 51χρονης μέσα από το νοσοκομείο αποτυπώνουν τη σοβαρότητα των τραυμάτων που φέρει έπειτα από την επίθεση. Η γυναίκα παρουσιάζει μώλωπες στα χέρια, στο πρόσωπο, γύρω από τα μάτια και πίσω από το αυτί. Πρόκειται για χτυπήματα που μαρτυρούν τη σφοδρότητα της επίθεσης, η οποία λίγο έλειψε να της κοστίσει τη ζωή.

Η ίδια περιέγραψε την κατάστασή της λέγοντας: «Θυμάμαι ξύπνησα στο νοσοκομείο και έλεγα που βρίσκομαι; Ήμουν μέσα στα αίματα». Ο γιατρός της είπε: «με ένα χτύπημα ακόμα δεν ήθελες νοσοκομείο, θα είχες πάει στο νεκροταφείο».

Προηγούμενα περιστατικά βίας και η αντίδραση του γιου

Όπως δήλωσε η 51χρονη, δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της, όμως είναι η πρώτη φορά που «σήκωσε κεφάλι». Η γυναίκα ανέφερε ένα περιστατικό από το 2013, όταν ο σύζυγός της την χτύπησε πολύ άσχημα, με αποτέλεσμα να σπάσει τη σπλήνα της. Τότε είχε απευθυνθεί σε δομές για κακοποιημένες γυναίκες, αλλά επέστρεψε στον σύζυγό της για χάρη των παιδιών της, καθώς εκείνος την ενοχλούσε στο τηλέφωνο, έκλαιγε και ορκιζόταν ότι δεν θα το ξαναέκανε.

Ο άνεργος σύζυγός της γινόταν βίαιος και επιθετικός κάθε φορά που εκείνη προσπαθούσε να εργαστεί. Όσον αφορά στον γιο της, η γυναίκα είπε ότι δεν την είχε ξαναχτυπήσει. Την επόμενη ημέρα που τον ρώτησε για τη συμπεριφορά του, εκείνος της απάντησε ότι «θόλωσε, όταν είδε ότι εκείνη είχε καλέσει την αστυνομία».

Η σύλληψη των δραστών

Παρά την αρχική αδράνεια των αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο, ο σύζυγος και ο γιος της 51χρονης συνελήφθησαν τελικά με την παρέμβαση των ΟΠΚΕ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis