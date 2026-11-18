Εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που έλαβε χώρα στα Γιαννιτσά, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, προσποιήθηκαν ότι ήταν υπάλληλοι της ΔΕΗ και κατάφεραν να αποσπάσουν από την κατοικία της γυναίκας χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται σε 8.000 ευρώ, ενώ η αστυνομία έχει ήδη ταυτοποιήσει έναν εκ των δύο εμπλεκόμενων ατόμων.

Η συστηματική έρευνα και η εξιχνίαση

Η υπόθεση της τηλεφωνικής απάτης, η οποία είχε σημειωθεί στις 30 Ιανουαρίου του 2026, στα Γιαννιτσά, τέθηκε υπό συστηματική έρευνα από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας. Οι αρχές εργάστηκαν μεθοδικά για τη συλλογή στοιχείων και την αναγνώριση των υπευθύνων.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ενδελεχούς έρευνας, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός εκ των δύο δραστών που συμμετείχαν ενεργά στην απάτη. Οι προσπάθειες των αστυνομικών δεν έχουν σταματήσει, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την πλήρη ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δεύτερου ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Το πρόσχημα της «διαρροής ρεύματος»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία, η τηλεφωνική απάτη ξεκίνησε με μία κλήση που δέχθηκε η ηλικιωμένη γυναίκα στην κατοικία της στα Γιαννιτσά. Ο άγνωστος που επικοινώνησε μαζί της, προσποιήθηκε ότι ήταν υπάλληλος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), χρησιμοποιώντας ένα πειστικό πρόσχημα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

Ο δράστης επικαλέστηκε την ύπαρξη μιας δήθεν διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή. Προκειμένου να ενισχύσει την ιστορία του και να δημιουργήσει αίσθημα επείγοντος, υποστήριξε ότι ήταν απολύτως απαραίτητο να πραγματοποιηθούν άμεσοι και εξειδικευμένοι έλεγχοι σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονταν μέσα στην κατοικία της ηλικιωμένης, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας για την ίδια και την περιουσία της.

Η μεθοδική απόσπαση των πολύτιμων αντικειμένων

Αφού κατάφερε να πείσει την ηλικιωμένη για την αναγκαιότητα των ελέγχων, ο δράστης προχώρησε στο επόμενο στάδιο του σχεδίου του. Την έπεισε να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στην κατοχή της μέσα στο σπίτι, δίνοντας την εντύπωση ότι αυτό ήταν μέρος της διαδικασίας ασφαλείας. Ταυτόχρονα, της ζήτησε να ανοίξει την πόρτα της οικίας της, με το πρόσχημα ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του υποτιθέμενου ελέγχου.

Με αυτή τη συγκεκριμένη και καλά οργανωμένη μέθοδο, ο δράστης, μαζί με έναν συνεργό του, κατάφεραν να εισέλθουν ανεμπόδιστα στο σπίτι της ηλικιωμένης. Εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση και την εμπιστοσύνη που τους έδειξε το θύμα, αφαίρεσαν από την κατοικία της διάφορα πολύτιμα αντικείμενα και χρηματικά ποσά.

Η λεία των δραστών και η αξία της

Η λεία των δραστών περιελάμβανε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, καθώς και διάφορα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκαν 170 ευρώ σε μετρητά, διάφορα κοσμήματα, ρολόγια, καθώς και μία χρυσή λίρα, η οποία αποτελούσε μέρος της περιουσίας της ηλικιωμένης. Η συνολική αξία όλων αυτών των κλοπιμαίων, όπως εκτιμήθηκε από τις αρχές, ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκόμενων ατόμων. Στόχος είναι η σύλληψη και η παραπομπή στη δικαιοσύνη όλων των υπευθύνων για την τηλεφωνική αυτή απάτη, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στην ηλικιωμένη γυναίκα που έπεσε θύμα της αδίστακτης δράσης τους.

Με πληροφορίες από: Newsit