Η ισπανική Δικαιοσύνη διέταξε την έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος του 83χρονου τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας, μετά από καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του. Οι καταγγελίες αφορούν σεξουαλικές επιθέσεις, σωματική βία και εξευτελιστική μεταχείριση, οι οποίες φέρεται να έλαβαν χώρα το 2021 στις κατοικίες του καλλιτέχνη στην Καραϊβική. Ο δικαστής Αντόνιο Πίνια του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή αρχικά στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, καθώς οι ισπανικές εισαγγελικές Αρχές είχαν απορρίψει νωρίτερα μέσα στο 2026 την αρχική καταγγελία, επικαλούμενες ζητήματα δικαιοδοσίας. Οι δύο γυναίκες έχουν κληθεί να καταθέσουν στις 3 Φεβρουαρίου 2027.

Η απόφαση της ισπανικής Δικαιοσύνης

Ο δικαστής Αντόνιο Πίνια του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας (Audiencia Nacional) αποφάσισε την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, να ανοίξει ποινική έρευνα σε βάρος του Χούλιο Ιγκλέσιας. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην κρίση του δικαστή ότι οι μαρτυρίες των δύο γυναικών περιέχουν επαρκή προκαταρκτικά στοιχεία που δικαιολογούν τη διερεύνηση των καταγγελιών.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο δικαστής έκρινε παραδεκτή την καταγγελία που υπέβαλαν οι δύο εργαζόμενες για εγκλήματα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, καθώς και για εγκλήματα βίας και εξευτελιστικής μεταχείρισης. Ωστόσο, απέρριψε τις κατηγορίες για εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την καταναγκαστική εργασία και παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες αναφέρονταν στην αρχική μήνυση.

Οι καταγγελίες των πρώην εργαζομένων

Η υπόθεση αφορά δύο γυναίκες, οι οποίες παρουσιάζονται με τα ψευδώνυμα Ρεμπέκα και Λάουρα για την προστασία της ταυτότητάς τους. Πρόκειται για μία οικιακή βοηθό και μία φυσιοθεραπεύτρια, οι οποίες εργάστηκαν για περίπου δέκα μήνες το 2021 στις πολυτελείς κατοικίες του τραγουδιστή στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες.

Οι δύο πρώην εργαζόμενες καταγγέλλουν ότι υπέστησαν σεξουαλικές επιθέσεις μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχούς ελέγχου και εκφοβισμού. Στο κείμενο της προσφυγής τους περιλαμβάνονταν καταγγελίες για σεξουαλική βία, σωματικές βλάβες και εξευτελιστική μεταχείριση. Τη νομική υποστήριξη των γυναικών ανέλαβε η διεθνής οργάνωση υπεράσπισης δικαιωμάτων Women’s Link Worldwide, η οποία κατέθεσε την αρχική καταγγελία εκ μέρους τους.

Η άρνηση του Χούλιο Ιγκλέσιας

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ένας από τους εμπορικότερους ισπανόφωνους καλλιτέχνες παγκοσμίως με πωλήσεις άνω των 300 εκατομμυρίων δίσκων, έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Τις έχει χαρακτηρίσει «εντελώς ψευδείς».

Τον Ιανουάριο του 2026, ο 83χρονος Ισπανός τραγουδιστής δήλωσε ότι ποτέ δεν «επιτέθηκε, εξανάγκασε ή έδειξε ασέβεια σε καμία γυναίκα». Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι δικηγόροι του Ιγκλέσιας δεν απάντησαν άμεσα.

Προηγούμενη απόρριψη και ζητήματα δικαιοδοσίας

Μια αρχική μήνυση που είχε κατατεθεί τον Ιανουάριο του 2026 εναντίον του Ισπανού σταρ των δεκαετιών του 1970 και του 1980, είχε απορριφθεί από την ισπανική δικαιοσύνη. Τα δικαστήρια είχαν κρίνει τότε ότι δεν είχαν δικαιοδοσία να δικάσουν σχετικά με τα φερόμενα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η απόφαση του δικαστή Αντόνιο Πίνια να ανοίξει τώρα ποινική έρευνα, κρίνοντας ότι οι μαρτυρίες των δύο γυναικών περιέχουν επαρκή προκαταρκτικά στοιχεία, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, ξεπερνώντας τα αρχικά ζητήματα δικαιοδοσίας.

Επόμενα βήματα της διαδικασίας

Οι δύο ενάγουσες έχουν κληθεί να καταθέσουν «αυτοπροσώπως» ενώπιον δικαστή στις 3 Φεβρουαρίου 2027. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από δημοσιογραφική έρευνα του ισπανικού μέσου elDiario.es σε συνεργασία με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Univision.

Η έναρξη της ποινικής διαδικασίας σηματοδοτεί την επίσημη διερεύνηση των σοβαρών καταγγελιών που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του διάσημου τραγουδιστή, με τη Δικαιοσύνη να προχωρά πλέον στην εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis