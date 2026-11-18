Ένα εκτεταμένο σχέδιο για τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα, το οποίο φέρεται να οργανώθηκε κατ’ εντολή ιρανικού τρομοκρατικού δικτύου, ήρθε στο φως μετά τη σύλληψη πέντε ατόμων. Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται όταν οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν έναν 30χρονο Σκοπιανό επιχειρηματία στους Κήπους του Έβρου, ο οποίος είχε κηρυχθεί ανεπιθύμητος για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι έρευνες συνεχίζονται με τις ελληνικές και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας να αναζητούν δύο βασικά πρόσωπα που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της επιχείρησης.

Ο «υφαντουργός» που ξεσκέπασε το δίκτυο

Η αποκάλυψη του δικτύου ξεκίνησε το απόγευμα της 27ης Οκτωβρίου, όταν αστυνομικοί του Τελωνείου στους Κήπους του Έβρου σταμάτησαν για έλεγχο τον 30χρονο Σκοπιανό επιχειρηματία. Ο άνδρας, ο οποίος είναι ένας από τους πέντε συλληφθέντες για το σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα, συστήθηκε ως υφαντουργός. Συγκεκριμένα, φέρεται να δήλωσε: «Είμαι υφασματέμπορος, ασχολούμαι με τα υφάσματα και τη χονδρική. Αυτός είναι ο λόγος που πηγαίνω στην Κωνσταντινούπολη. Για να δω δείγματα και να κάνω παραγγελίες υφασμάτων».

Ωστόσο, οι αστυνομικοί, κατά τον έλεγχο των στοιχείων του, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για άτομο που είχε κηρυχθεί «ανεπιθύμητο» για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η σύλληψή του επίσπευσε τις έρεβες των Αρχών στη Βόρεια Μακεδονία, οι οποίες προχώρησαν σε τέσσερις επιπλέον συλλήψεις, πριν οι εμπλεκόμενοι ενημερωθούν ότι ο συνεργός τους κρατείται στην Ελλάδα.

Το κρίσιμο ραντεβού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τρεις από τους πέντε συλληφθέντες είχαν πραγματοποιήσει ένα κρίσιμο ραντεβού με τον Ιρανό στρατολογητή τους στις αρχές του 2026. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι τρεις άνδρες φέρονται να έλαβαν τις εντολές και τις οδηγίες για την οργάνωση του τρομοκρατικού χτυπήματος. Πιθανόν, κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, να τους παρασχέθηκε και χρηματοδότηση για την υλοποίηση του σχεδίου.

Ο στόχος του σχεδιαζόμενου χτυπήματος στην Ελλάδα ήταν ένα Ισραηλινό στέλεχος μεγάλης εταιρίας. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ο στρατολογητής είναι βασικό μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας στο Ιράν και στρατολογεί παγκοσμίως άτομα από τον ποινικό κόσμο για να τα χρησιμοποιήσει σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Οι ασύλληπτοι «εγκέφαλοι» του σχεδίου

Οι έρευνες των ελληνικών και ξένων υπηρεσιών ασφαλείας επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό δύο προσώπων που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της επιχείρησης και παραμένουν ασύλληπτοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, πρόκειται για έναν Ιρανό πράκτορα και έναν γνωστό βαρόνο ναρκωτικών.

Ο Ιρανός πράκτορας φέρεται να έδωσε την εντολή για τη δολοφονία και είχε άμεση επαφή με τα μέλη της ομάδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε συναντηθεί μαζί τους τόσο στο Ιράν όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο δεύτερος ύποπτος, ο βαρόνος ναρκωτικών, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο του FBI, φέρεται να ανέλαβε τη διασύνδεση και τη στρατολόγηση των ατόμων που θα εκτελούσαν το σχέδιο. Σκοπός ήταν η δολοφονία να εμφανιστεί ως μια συνηθισμένη υπόθεση ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Η κινητικότητα του δεύτερου υπόπτου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φέρεται να μετακινείται μεταξύ Ιράν και Τουρκίας, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό του από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis