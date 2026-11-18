Μια εντυπωσιακή νίκη σημείωσε η Γκραν Νανσί επί της Σουαζί-λε-Ρουά, στο πλαίσιο του γαλλικού πρωταθλήματος πόλο γυναικών, επικρατώντας με το συντριπτικό σκορ 51-4. Η ομάδα της Νανσί κυριάρχησε απόλυτα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τη γαλλική ομοσπονδία να κάνει λόγο για ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται να αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της κατηγορίας.

Η απόλυτη κυριαρχία της Γκραν Νανσί

Η Γκραν Νανσί πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη με 51-4 επί της Σουαζί-λε-Ρουά. Με 51 γκολ στο ενεργητικό της και διαφορά 47 τερμάτων, το αποτέλεσμα αυτό ενδέχεται να αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της κατηγορίας, σύμφωνα με τη γαλλική ομοσπονδία. Η ομάδα της Νανσί ξεπέρασε κατά πολύ τον στόχο της απέναντι στις αντιπάλους της.

Η κυριαρχία της ομάδας της Λωρραίνης ήταν εμφανής από το ξεκίνημα του αγώνα, με την Γκραν Νανσί να επιδεικνύει μια εξαιρετική επιθετική απόδοση. Η Σουαζί-λε-Ρουά βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ανυπέρβλητη πρόκληση, καθώς η αντίπαλη ομάδα δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς της.

Η εξέλιξη του σκορ ανά περίοδο

Η ομάδα της Νανσί πήρε από νωρίς το προβάδισμα στην πρώτη περίοδο, την οποία ολοκλήρωσε με σκορ 13-0. Η επίδοση αυτή έθεσε τις βάσεις για την ευρεία επικράτηση που ακολούθησε. Οι Παριζιάνες της Σουαζί-λε-Ρουά κατάφεραν να σκοράρουν για πρώτη φορά μέσω της Γιασμίν Ελ Αγιέμπ, όταν η Γκραν Νανσί είχε ήδη διευρύνει το προβάδισμά της στο 20-0.

Μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου, η γηπεδούχος ομάδα είχε ήδη αποκτήσει προβάδισμα 20 τερμάτων, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 22-2. Το δεύτερο ημίχρονο επιβεβαίωσε πλήρως την κυριαρχία της Γκραν Νανσί, καθώς η ομάδα της Λωρραίνης πρόσθεσε ακόμη 29 γκολ στο ενεργητικό της, φτάνοντας στο τελικό 51-4.

Οι πρωταγωνίστριες της επίθεσης

Στην εντυπωσιακή επιθετική παράσταση της Γκραν Νανσί συμμετείχαν συνολικά δέκα παίκτριες, οι οποίες συνέβαλαν στο υψηλό σκορ. Πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης αναδείχθηκε η Ζαντ Μπουγκράρα, η οποία σημείωσε 11 τέρματα, δείχνοντας την εξαιρετική της φόρμα.

Ακολούθησε η Λάρα Αντρές με οκτώ γκολ, ενώ οι Έμα Γκιουρτσάν και Λέα Μπασελιέ συνέβαλαν με επτά γκολ η καθεμία. Η συλλογική αυτή προσπάθεια και η αποτελεσματικότητα των παικτριών της Γκραν Νανσί ήταν καθοριστική για την επίτευξη του ιστορικού αυτού αποτελέσματος.

Η βαθμολογική σημασία της νίκης

Αυτή η πέμπτη νίκη σε έξι αγώνες επιτρέπει στη Γκραν Νανσί να φτάσει τους 15 βαθμούς στην κατάταξη του πρωταθλήματος. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα ισοβαθμεί με τη Λιλ, η οποία βρίσκεται επίσης σε υψηλή θέση.

Η ομάδα της Λωρραίνης παραμένει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας δώσει έναν αγώνα περισσότερο από τις αντιπάλους της από τον Βορρά. Παράλληλα, διατηρεί διαφορά τριών βαθμών από την Μπορντό, ενισχύοντας τη θέση της. Αντίθετα, η Σουαζί-λε-Ρουά παραμένει στην ένατη θέση, χωρίς βαθμό έπειτα από έξι αγωνιστικές, συνεχίζοντας την πορεία της χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko