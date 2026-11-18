Αστυνομική καταδίωξη εξελίχθηκε στους χώρους στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αστυνομικός προέβη σε επανειλημμένους πυροβολισμούς. Από την ένταση των γεγονότων, ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ το καταδιωκόμενο όχημα κατάφερε τελικά να διαφύγει, με την καταδίωξη να συνεχίζεται στους δρόμους της πόλης των Ιωαννίνων.

Η έναρξη της καταδίωξης και η είσοδος στο νοσοκομείο

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε με την ομάδα ΔΙΑΣ να καταδιώκει ένα μαύρο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν μεγάλου κυβισμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στο συγκεκριμένο όχημα επέβαιναν άτομα Ρομά, τα οποία είχαν χαρακτηριστεί ως σεσημασμένα.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο εισήλθε με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα στους χώρους στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί, το όχημα εγκλωβίστηκε προσωρινά, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντασης και κινδύνου εντός του περιβάλλοντος του νοσοκομείου.

Το περιστατικό στους χώρους στάθμευσης και οι πυροβολισμοί

Ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος επέβαινε στη μοτοσικλέτα, κατέβηκε από αυτήν με την πρόθεση να συλλάβει τους επιβαίνοντες του μαύρου αυτοκινήτου. Ωστόσο, ο οδηγός του οχήματος πραγματοποίησε έναν απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μοτοσικλέτα της αστυνομίας. Η μοτοσικλέτα μετακινήθηκε σε μεγάλη απόσταση λόγω της πρόσκρουσης και της ορμής του αυτοκινήτου.

Αμέσως μετά τον ελιγμό και την παράσυρση της μοτοσικλέτας, ο αστυνομικός προέβη σε επανειλημμένους πυροβολισμούς. Το συμβάν αυτό εκτυλίχθηκε με ταχύτητα και ένταση, μετατρέποντας τους χώρους στάθμευσης του νοσοκομείου σε πεδίο δράσης αστυνομικής επιχείρησης.

Ο τραυματισμός εργαζομένου και οι δηλώσεις του Μιχάλη Γιαννάκου

Από το σύνολο του περιστατικού, ένας εργαζόμενος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων υπέστη ελαφρύ τραυματισμό. Ο συγκεκριμένος τραυματισμός ήταν η μοναδική καταγεγραμμένη σωματική βλάβη που προέκυψε από την καταδίωξη και τους πυροβολισμούς.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, έκανε δηλώσεις σχετικά με το συμβάν. Στις δηλώσεις του, ο κ. Γιαννάκος επισήμανε ότι, παρά την ένταση των γεγονότων, δεν υπήρξαν άλλες παράπλευρες απώλειες, πέραν του ελαφρού τραυματισμού του εργαζομένου. Αυτό υποδηλώνει ότι δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί ή σοβαρότερες συνέπειες για πολίτες ή προσωπικό του νοσοκομείου.

Η διαφυγή του οχήματος και η συνέχεια της καταδίωξης

Παρά τους επανειλημμένους πυροβολισμούς και τον προσωρινό εγκλωβισμό του, το μαύρο αυτοκίνητο κατάφερε τελικά να διαφύγει από τους χώρους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η προσπάθεια των αστυνομικών δυνάμεων να ακινητοποιήσουν το όχημα εντός του νοσοκομειακού χώρου δεν απέδωσε.

Η αστυνομική καταδίωξη, αφού το όχημα εξήλθε από το νοσοκομείο, συνεχίστηκε αμείωτη στους δρόμους της πόλης των Ιωαννίνων. Οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των επιβαινόντων του αυτοκινήτου, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Enikos