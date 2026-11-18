Μια επεισοδιακή καταδίωξη εκτυλίχθηκε σήμερα το μεσημέρι στην πόλη των Ιωαννίνων, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και ανησυχία στους κατοίκους. Η αστυνομία καταδίωκε έναν άνδρα, ο οποίος, στην προσπάθειά του να διαφύγει από τις αρχές, εισήλθε ακόμη και στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου της πόλης. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικίνδυνης καταδίωξης, σημειώθηκαν και πυροβολισμοί, με τον καταδιωκόμενο να καταφέρνει τελικά να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Η έναρξη της καταδίωξης και η είσοδος στο νοσοκομείο

Η περιπετειώδης καταδίωξη, που έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι, ξεκίνησε από την οδό Δομπόλη των Ιωαννίνων, όπου αστυνομικοί επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν έναν άνδρα. Ο καταδιωκόμενος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη και να διαφύγει από τον κλοιό των αρχών, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα με το όχημά του και κατευθύνθηκε προς το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Η πορεία του οχήματος του άνδρα τον οδήγησε απρόκλητα μέσα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, έναν χώρο που συνήθως χαρακτηρίζεται από ηρεμία και ασφάλεια. Η απρόσμενη είσοδος του καταδιωκόμενου οχήματος προκάλεσε άμεσα μεγάλη ανησυχία και πανικό στους παρευρισκόμενους πολίτες και το προσωπικό. Η αστυνομία, ακολουθώντας πιστά, συνέχισε την καταδίωξη εντός του χώρου στάθμευσης, σε μια επίμονη προσπάθεια να τον ακινητοποιήσει και να θέσει τέλος στην επικίνδυνη πορεία του.

Σκηνές έντασης, εμβολισμός και πυροβολισμοί

Μέσα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, η κατάσταση έλαβε δραματικές διαστάσεις και κλιμακώθηκε επικίνδυνα. Ο άνδρας, παρόλο που αρχικά φάνηκε να εγκλωβίζεται από δύο αστυνομικούς που επέβαιναν σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, δεν πτοήθηκε και δεν σταμάτησε την προσπάθεια διαφυγής του. Αντιθέτως, προέβη σε μια επικίνδυνη και απελπισμένη ενέργεια, εμβολίζοντας με το όχημά του τη μηχανή των αστυνομικών.

Το όχημα του δράστη, μετά τον εμβολισμό, παρέσυρε τη μηχανή των αστυνομικών για μια απόσταση περίπου τριάντα μέτρων, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση και θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών. Στο σημείο αυτό, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έπεσαν και πυροβολισμοί. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη επισήμως από τις αρμόδιες αρχές αν οι πυροβολισμοί προήλθαν από τους αστυνομικούς, στην προσπάθειά τους να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ή από τον ίδιο τον καταδιωκόμενο άνδρα.

Η διαφυγή του καταδιωκόμενου και οι συνέπειες

Παρά την αρχική παγίδευση και την έντονη αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς, ο άνδρας κατάφερε να εκμεταλλευτεί την αναστάτωση και να διαφύγει. Αφού εμβόλισε και παρέσυρε τη μηχανή της αστυνομίας, ανέπτυξε εκ νέου μεγάλη ταχύτητα, διαφεύγοντας από τον χώρο του νοσοκομείου.

Μετά από αυτή την ενέργεια, ο καταδιωκόμενος κατάφερε να χαθεί, αφήνοντας πίσω του σκηνές έντασης, υλικές ζημιές και ένα κλίμα ανησυχίας. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ η αστυνομική μηχανή υπέστη ζημιές από τον εμβολισμό.

Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Μετά τη διαφυγή του άνδρα, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ένα εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Στόχος είναι ο άμεσος εντοπισμός και η σύλληψη του καταδιωκόμενου, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος και θεωρείται επικίνδυνος μετά τα σημερινά γεγονότα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και μαρτυρίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του άνδρα. Η προσπάθεια εξιχνίασης των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η επεισοδιακή αυτή καταδίωξη με τους πυροβολισμούς συνεχίζεται εντατικά, με την αστυνομία να βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki