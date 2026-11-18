Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν στα Ιωάννινα, όταν ένα αυτοκίνητο που καταδίωκαν αστυνομικοί εισέβαλε με ορμή στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ο οδηγός του οχήματος, στην προσπάθειά του να διαφύγει, εμβόλισε μία μηχανή της αστυνομίας, παρασύροντάς την για περίπου 30 μέτρα. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό σε πολίτες, προσωπικό, ασθενείς και επισκέπτες του νοσηλευτικού ιδρύματος, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

Η έναρξη της καταδίωξης και η εισβολή στο νοσοκομείο

Η επεισοδιακή καταδίωξη ξεκίνησε στην οδό Δομπόλη των Ιωαννίνων, με τις αστυνομικές δυνάμεις να ακολουθούν στενά ένα αυτοκίνητο. Η πορεία του υπό καταδίωξη οχήματος πήρε απρόβλεπτη τροπή, όταν ο οδηγός του αποφάσισε να εισβάλει με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Το αυτοκίνητο μπήκε μέσα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου και έφτασε μέχρι την είσοδο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, προκαλώντας άμεσα αναστάτωση και πανικό.

Η είσοδος του οχήματος σε έναν τόσο ευαίσθητο και πολυσύχναστο χώρο, όπως αυτός ενός νοσηλευτικού ιδρύματος, προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε εργαζόμενους και επισκέπτες. Πολίτες και προσωπικό βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε ένα σκηνικό έντασης, με τον θόρυβο και την ταχύτητα των γεγονότων να δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας.

Ο εμβολισμός της αστυνομικής μοτοσικλέτας και η διαφυγή

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν, ο οδηγός του αυτοκινήτου προχώρησε σε μία εξαιρετικά επικίνδυνη ενέργεια. Εμβόλισε μία αστυνομική μοτοσικλέτα, παρασύροντάς την για περίπου 30 μέτρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το epiruspost.gr. Στο σημείο όπου παρασύρθηκε η αστυνομική μοτοσικλέτα παραμένουν εμφανή τα ίχνη της παράσυρσης, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα του περιστατικού και την ένταση των στιγμών.

Μετά τον εμβολισμό και την παράσυρση της μοτοσικλέτας, ο οδηγός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και κατάφερε να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι αστυνομικές δυνάμεις συνέχισαν την καταδίωξη, αλλά το όχημα εξαφανίστηκε από το οπτικό τους πεδίο, αφήνοντας πίσω του σκηνές χάους και ανησυχίας.

Μαρτυρίες για πυροβολισμούς και γενικευμένη αναστάτωση

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκάλεσαν οι μαρτυρίες παρευρισκομένων στον χώρο του νοσοκομείου. Σύμφωνα με αυτές τις μαρτυρίες, κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκαν πυροβολισμοί. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν πράγματι υπήρξε χρήση όπλου, ωστόσο οι αναφορές αυτές εντείνουν την αγωνία και την αίσθηση του κινδύνου που επικράτησε.

Ο θόρυβος και η ένταση των γεγονότων οδήγησαν πολλούς εργαζόμενους να βγουν από τα γραφεία τους, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε. Το προσωπικό και οι επισκέπτες έγιναν μάρτυρες των όσων εκτυλίσσονταν, βιώνοντας στιγμές πανικού και ανασφάλειας μέσα σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι προσφέρει ασφάλεια και περίθαλψη.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του οδηγού και του οχήματος που ενεπλάκη στην καταδίωξη και τον εμβολισμό. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη σύλληψη του δράστη και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισοδιακό συμβάν.

Διερευνώνται επίσης οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην έναρξη της καταδίωξης από την οδό Δομπόλη και στον τρόπο με τον οποίο ο οδηγός κατάφερε να εισβάλει στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Οι αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες για να συνθέσουν την πλήρη εικόνα του περιστατικού και να αποδώσουν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis