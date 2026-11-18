Ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» φέρνει στο φως την αθέατη και ανησυχητική διάσταση της βίας κατά των ανηλίκων, δημοσιεύοντας στοιχεία για το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα στις γραμμές υποστήριξης, αναδεικνύοντας την έκταση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων γίνεται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, στις 18 Νοεμβρίου, και την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών, στις 19 Νοεμβρίου.

Ανησυχητικά στοιχεία από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σύμφωνα με τον απολογισμό του Οργανισμού για το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 164.669 κλήσεις στις έξι Γραμμές Υποστήριξης. Παράλληλα, 6.830 μηνύματα ελήφθησαν μέσω του Chat1056, ενώ 4.420 άτομα έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη.

Από τα άτομα που έλαβαν συμβουλευτική, το 48% ήταν παιδιά. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την έντονη ανάγκη για υποστήριξη και παρέμβαση στον τομέα της παιδικής κακοποίησης, καθώς τα περισσότερα περιστατικά δεν καταγγέλλονται και τα στόματα παραμένουν ερμητικά κλειστά.

Οι μορφές της βίας και οι συνέπειες

Η κακοποίηση των παιδιών εκδηλώνεται με πολλές μορφές, συχνά πίσω από σφραγισμένες πόρτες, και περιλαμβάνει σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, καθώς και παραμέληση. Επιπλέον, ο διαδικτυακός εκφοβισμός αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για τους ανηλίκους.

Αυτές οι μορφές βίας οδηγούν συχνά τους εφήβους σε σοβαρές συνέπειες, όπως ο αυτοτραυματισμός ή ακόμα και η αυτοκτονικότητα. Η εικόνα που προκύπτει από τα δεδομένα στον τομέα της κακοποίησης προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Η εκστρατεία «Μένει Μυστικό» και οι γραμμές υποστήριξης

Για να σπάσει το τείχος της σιωπής που επιβάλλουν ο φόβος και η ενοχή στα θύματα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει για δέκατη συνεχή χρονιά την πανελλαδική εκστρατεία με τίτλο «Μένει Μυστικό». Η εκστρατεία αυτή τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Οργανισμός παραμένει στην πρώτη γραμμή της υποστήριξης των παιδιών μέσω των διαθέσιμων υπηρεσιών του, όπως η Γραμμή 1056, το Chat1056 και το Cyber Tipline Hellas. Αυτές οι γραμμές προσφέρουν άμεση βοήθεια και συμβουλευτική σε παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν ή υποψιάζονται περιστατικά κακοποίησης.

Αντιφάσεις στη στάση της ελληνικής κοινωνίας

Μια νέα πανελλαδική έρευνα της Focus Bari, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2026 για λογαριασμό του Οργανισμού, αποκαλύπτει μια έντονη αντίφαση στη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην παιδική κακοποίηση. Ενώ το 89% των ερωτηθέντων θεωρεί θύμα το παιδί που γίνεται μάρτυρας ενδοοικογενειακής βίας, το 88% αναγνωρίζει τη συναισθηματική παραμέληση ως μορφή κακοποίησης και το 81% καταδικάζει τη λεκτική βία, ένα σημαντικό ποσοστό, 21%, εξακολουθεί να δικαιολογεί τη σωματική τιμωρία, αναφέροντας χαρακτηριστικά «μια ξυλιά».

Επιπλέον, παρόλο που το 78% δηλώνει πρόθυμο να ζητήσει καθοδήγηση επί υποψιών κακοποίησης, σχεδόν οι μισοί, το 48%, αμφιβάλλουν για την ουσιαστική παρέμβαση των αρμόδιων φορέων. Το 31% θεωρεί την ανατροφή άλλων παιδιών «ξένη υπόθεση», ενώ το 27% διστάζει να μιλήσει φοβούμενο τυχόν άδικη κατηγορία, γεγονός που αναδεικνύει το τείχος της σιωπής που περιβάλλει πολλά περιστατικά.

Εκρηκτική αύξηση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης

Τα δεδομένα για το έτος 2025 αποτυπώνουν μια εκρηκτική αύξηση της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να λειτουργεί ως επιταχυντής αυτού του φαινομένου. Οι ελληνικές Αρχές έλαβαν 16.000 αναφορές μέσω του NCMEC το 2025, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τις 15.000 αναφορές που είχαν καταγραφεί το 2024.

Παγκοσμίως, το δίκτυο INHOPE εντόπισε πάνω από 4 εκατομμύρια ύποπτες καταχωρήσεις, σημειώνοντας αύξηση άνω του 450%. Από αυτά τα περιστατικά, το 91% των θυμάτων ήταν ηλικίας μεταξύ 3 και 13 ετών. Το Internet Watch Foundation (IWF) αναφέρει ότι τα βίντεο κακοποίησης που δημιουργήθηκαν με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης εκτοξεύτηκαν από 13 το 2024 σε 3.443 το 2025, ενώ το 63% των παράνομων συνδέσμων φιλοξενήθηκε σε διακομιστές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki