Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Μενίδι, έπειτα από τις καταγγελίες εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με την παρουσία ποντικιών και έντονη δυσοσμία εντός των αιθουσών του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Αχαρνών. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση και αποφάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγιεινής στις σχολικές μονάδες.

Οι καταγγελίες και η διάρκεια του προβλήματος

Οι καταγγελίες για την παρουσία τρωκτικών στους χώρους των δύο ειδικών σχολικών μονάδων, δηλαδή του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Αχαρνών, έχουν γίνει εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Εκπαιδευτικοί και γονείς εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» κατήγγειλε την παρουσία των τρωκτικών, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές ελλείψεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι αναφορές αυτές έθεσαν τις αρχές σε εγρήγορση, καθώς η κατάσταση αφορά την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Η αντίδραση του συλλόγου εκπαιδευτικών

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες για τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στα δύο ειδικά σχολεία. Χαρακτηριστικά, ο σύλλογος ανέφερε ότι «τα ποντίκια κάνουν μάθημα μαζί με τους μαθητές», περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο την έκταση του προβλήματος.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Ο Σωκράτης», Αποστόλης Παπαγιαννόπουλος, δήλωσε πως «εδώ και έναν μήνα τα ποντίκια κάνουν μάθημα μαζί με τους μαθητές μας». Ο κ. Παπαγιαννόπουλος τόνισε ότι «δεν μπορεί η δημοτική Αρχή να κωφεύει» και πρόσθεσε ότι «δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση». Επεσήμανε επίσης ότι «δεν μπορεί να είναι κόστος η εκπαίδευση και η μόρφωση των μαθητών μας», αναφέροντας πως το μόνο που κάνει η δημοτική Αρχή είναι να βάζει ποντικοπαγίδες.

Η κορύφωση του προβλήματος και οι άμεσες συνέπειες

Η κατάσταση, σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιδεινώθηκε σημαντικά την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, ημέρα κατά την οποία ήταν προγραμματισμένη η σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Η έντονη δυσοσμία που επικρατούσε στον χώρο είχε ως αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη εκδήλωση, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να την ακυρώσουν.

Λόγω της αφόρητης κατάστασης, πολλοί γονείς αποφάσισαν να απομακρύνουν τα παιδιά τους από το σχολικό συγκρότημα. Αυτή η ενέργεια των γονέων υπογραμμίζει την ανησυχία τους για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών εντός των σχολικών εγκαταστάσεων, εντείνοντας την πίεση προς τις αρμόδιες αρχές για άμεση λύση.

Η απόφαση του δήμου για αναστολή λειτουργίας

Μετά τις συνεχείς καταγγελίες και την κορύφωση του προβλήματος, ο Δήμος Αχαρνών έλαβε την απόφαση για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου. Η αναστολή λειτουργίας τέθηκε σε ισχύ από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Σκοπός αυτής της απόφασης είναι να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την πραγματοποίηση εκτεταμένων υγειονομικών εργασιών και ελέγχων στους χώρους των δύο σχολικών μονάδων. Η δημοτική αρχή επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι συνθήκες υγιεινής θα αποκατασταθούν πλήρως πριν την επανέναρξη των μαθημάτων.

Οι εργασίες αποκατάστασης και η επανέναρξη των μαθημάτων

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η δημοτική αρχή, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εργασίες μυοκτονίας στους χώρους των σχολείων. Επιπλέον, προβλέπεται να ακολουθήσει ένας πλήρης έλεγχος σε όλους τους χώρους του σχολικού συγκροτήματος, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν κενά ή προβλήματα που επιτρέπουν την είσοδο των τρωκτικών.

Πέρα από τον έλεγχο, θα πραγματοποιηθούν και πρόσθετες παρεμβάσεις με στόχο να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τα πιθανά σημεία εισόδου των τρωκτικών. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να περιοριστεί αποτελεσματικά ο κίνδυνος επανεμφάνισής τους στο μέλλον. Η επαναλειτουργία των δύο σχολικών μονάδων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απαραίτητες εργασίες και οι έλεγχοι θα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Με πληροφορίες από: Newsit