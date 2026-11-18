Δύο δέντρα στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της την 1η Ιουλίου 2026, φύτεψε η κόρη της, Αφροδίτη, μαζί με τον πατέρα της, Παναγιώτη. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να απαντήσει «με ζωή και ελπίδα» στην «τρομοκρατική επίθεση».

Η δενδροφύτευση έλαβε χώρα σε δύο σημεία: ένα δέντρο φυτεύτηκε έξω από το σπίτι της οικογένειας και ένα άλλο έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η συμβολική αυτή πράξη έγινε σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία ανθρώπων της γειτονιάς και επωνύμων, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα.

Η κίνηση μνήμης και ελπίδας

Η Αφροδίτη Νέστορα δήλωσε ότι «στον θάνατο, στη βία και την τρομοκρατία απαντάμε με ζωή», τονίζοντας πως «το δένδρο είναι πηγή ζωής, είναι το οξυγόνο, είναι η ελπίδα για όλους εμάς». Η ίδια υπογράμμισε τον σκοπό της συγκέντρωσης, που ήταν να δοθεί «ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας και της τρομοκρατίας».

Η επίθεση που είχε ως συνέπεια τον θάνατο της μητέρας της περιγράφηκε από την Αφροδίτη Νέστορα ως «βίαιο τρομοκρατικό χτύπημα» και «πολιτική δολοφονία». Η ίδια στάθηκε όρθια και δήλωσε ότι «με όση δύναμη έχω θα συνεχίσω να φωνάζω ότι κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο».

Έκκληση για ενότητα και δημοκρατία

Η κόρη της Βάγιας Νέστορα τόνισε την ανάγκη «να μπει ένα τέλος στον φαύλο κύκλο της βίας και της τρομοκρατίας». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, δυνατοί απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που με τέτοιες ενέργειες τρόμου και βίας θέλουν στην ουσία να φιμώσουν τη δημοκρατία και όλους τους ανθρώπους που αποφασίζουν να ασχοληθούν με τα κοινά, να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις, τις ιδέες, τα ιδανικά τους».

Η Αφροδίτη Νέστορα χαρακτήρισε «αδιανόητο να επιτρέπουμε σε ανθρώπους που έχουν μέσα τους μίσος να κυριεύουν τις ζωές μας», υπογραμμίζοντας τη σημασία της αντίστασης σε τέτοιου είδους φαινόμενα.

Το προσωπικό τραύμα και η απώλεια

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το πώς βιώνει η ίδια την τρομοκρατική επίθεση και την απώλεια της μητέρας της, η Αφροδίτη Νέστορα απάντησε ότι βιώνει «πολύ μεγάλο τραύμα». Εξήγησε ότι χτυπήθηκε «πάρα πολύ» σωματικά, κάτι που «ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει», ενώ παράλληλα βιώνει ένα τεράστιο ψυχολογικό τραύμα λόγω της απώλειας.

Η ίδια περιέγραψε τα συναισθήματά της λέγοντας: «Ένιωσα τρόμο και βία, δεν μπορώ να σας το περιγράψω». Η απώλεια της μητέρας της είναι για την Αφροδίτη Νέστορα μια «τεράστια απώλεια που πραγματικά είναι αδιανόητη».

Κλίμα συγκίνησης και παρουσίες

Πριν από τη δενδροφύτευση, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, ενώ μετά την φύτευση των δέντρων τοποθετήθηκε μια πινακίδα. Στην τελετή παρευρέθηκε και η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά.

Η κυρία Αηδονά δήλωσε ότι «στη δημοκρατία και στην κοινωνία μας η βία δεν έχει καμιά θέση» και ότι «ούτε θα επιτρέψουμε ποτέ εμείς να γίνει ο φόβος μέρος της καθημερινότητας μας». Επίσης, εξέφρασε τη στήριξή της στην Αφροδίτη Νέστορα, δηλώνοντας: «Σήμερα και πάντα δηλώνουμε ότι στηρίζουμε την Αφροδίτη και είμαστε κοντά της με βαθύ σεβασμό στη μνήμη της μητέρας και με μια αδιαπραγμάτευτη δήλωση ότι τη βία δεν την δεχόμαστε από κανέναν και για κανέναν λόγο».

Με πληροφορίες από: Newsit