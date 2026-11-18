Μια ασυνήθιστη υπόθεση κλοπής ερευνάται από τις αρχές στη Βρετανία, καθώς αφαιρέθηκε μια φωλιά από τα σπανιότερα μυρμήγκια της Αγγλίας από ένα προστατευόμενο καταφύγιο άγριας ζωής. Το περιστατικό, το οποίο απειλεί τον τελευταίο πληθυσμό του συγκεκριμένου είδους, έλαβε χώρα στο καταφύγιο Chudleigh Knighton Heath, στην περιοχή του Ντέβον.

Η φιλανθρωπική οργάνωση για την προστασία της φύσης, Devon Wildlife Trust, ήταν αυτή που αποκάλυψε την κλοπή, αναφέροντας ότι η φωλιά των μυρμηγκιών με στερό κεφάλι αφαιρέθηκε από το σημείο που αποτελεί το τελευταίο προπύργιο του είδους στην Αγγλία. Το έδαφος στο σημείο της κλοπής έφερε «σαφή σημάδια σκαψίματος με φτυάρι», γεγονός που υποδηλώνει οργανωμένη ενέργεια.

Οι έρευνες της αστυνομίας για την κλοπή

Η Devon Wildlife Trust έχει ήδη αναφέρει το περιστατικό στην Αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και την επιστροφή της φωλιάς. Οι αρχές καλούν όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κλοπή να επικοινωνήσει μαζί τους, προκειμένου να συμβάλει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η Τζούλια Μπάλφουρ, υπεύθυνη αποκατάστασης ειδών του καταφυγίου, τόνισε πως η αφαίρεση της φωλιάς συνιστά μια «σημαντική απώλεια για αυτό το είδος». Η ίδια πρόσθεσε ότι «αυτός είναι ο τελευταίος πληθυσμός μυρμηγκιών με στενό κεφάλι στην Αγγλία και η απώλεια έστω και μίας αποικίας πηγαίνει πίσω χρόνια δουλειάς από το προσωπικό, τους εθελοντές και τους συνεργάτες μας».

Το σπανιότερο είδος μυρμηγκιών της Αγγλίας

Τα μυρμήγκια με στενό κεφάλι (narrow-headed ants) αποτελούν ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος, το οποίο κατατάσσεται ως είδος του Άρθρου 41. Αυτό σημαίνει ότι είναι σπάνιο σε εθνικό επίπεδο και βρίσκεται σχεδόν απειλούμενο στον κόκκινο κατάλογο ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Η Λόρα Κρούσιν, υπεύθυνη διατήρησης για το πρόγραμμα Moor Invertebrates Project της Buglife, υπογράμμισε τη μοναδικότητα του είδους, δηλώνοντας: «Τα μυρμήγκια με στενό κεφάλι είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος, γνωστό μόνο από μία τοποθεσία στο Ντέβον και ελάχιστες στη Σκωτία». Η απώλεια αυτής της φωλιάς έχει καταστροφικό αντίκτυπο στον ήδη πιεσμένο πληθυσμό τους.

Ο καταστροφικός αντίκτυπος της κλοπής

Μια μόνο φωλιά αυτών των μυρμηγκιών μπορεί να φιλοξενήσει έναν μεγάλο αριθμό ατόμων, από 1.000 έως και 5.000 μυρμήγκια. Επιπλέον, κάθε φωλιά περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες βασίλισσες αναπαραγωγής, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν έως και 25 χρόνια. Η αφαίρεση μιας τέτοιας αποικίας έχει πολλαπλές και μακροπρόθεσμες συνέπειες για την επιβίωση του είδους.

Όπως δήλωσε η Λόρα Κρούσιν, «Αυτή η κλοπή θα έχει καταστροφικό αντίκτυπο στον πληθυσμό, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση σε ένα ήδη απειλούμενο είδος». Η απώλεια αυτής της φωλιάς δεν είναι απλώς η απώλεια μερικών χιλιάδων μυρμηγκιών, αλλά θέτει σε κίνδυνο τη γενετική ποικιλομορφία και τη δυνατότητα αναπαραγωγής του τελευταίου εναπομείναντος πληθυσμού στην Αγγλία.

Νομική προστασία και σοβαρό αδίκημα

Το καταφύγιο Chudleigh Knighton Heath, όπου συνέβη η κλοπή, αποτελεί Τοποθεσία Ειδικού Επιστημονικού Ενδιαφέροντος (Site of Special Scientific Interest - SSSI). Αυτές οι τοποθεσίες είναι νομικά προστατευόμενες, λόγω της ιδιαίτερης οικολογικής τους αξίας και των σπάνιων ειδών που φιλοξενούν, όπως τα μυρμήγκια με στενό κεφάλι.

Η αστυνομικός Λούσι Γουάιατ ξεκαθάρισε ότι αποτελεί ποινικό αδίκημα για οποιονδήποτε «να προκαλέσει σκόπιμα ή απερίσκεπτα ζημιά, να καταστρέψει ή να διαταράξει την προστατευόμενη περιοχή». Η ίδια συμπλήρωσε πως «οποιαδήποτε ζημιά στην τοποθεσία ή αφαίρεση υλικού είναι εγκληματική πράξη και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σοβαρό αδίκημα», τονίζοντας τη σοβαρότητα της πράξης και τις νομικές συνέπειες για τους υπεύθυνους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta