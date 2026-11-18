Ο Ιωάννης Νικολαΐδης, επιβάτης στο τρίτο βαγόνι του Intercity, κατέθεσε πρώτος στη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο κ. Νικολαΐδης, ο οποίος ταξίδευε με τον φίλο του Γεώργιο Λαζαρίδη, περιέγραψε λεπτομερώς τις στιγμές της σύγκρουσης και όσα ακολούθησαν, κάνοντας λόγο για μια «εμπόλεμη κατάσταση» στο σημείο του δυστυχήματος.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι ένιωσε ένα δυνατό φρενάρισμα για περίπου ένα δευτερόλεπτο και καλύφθηκε μπροστά προς τα γόνατά του. Ακολούθησαν δυνατοί κρότοι με τραντάγματα, μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον ίδιο. Το βαγόνι στο οποίο επέβαινε είχε γείρει και βαλίτσες είχαν πέσει.

Μετά τη σύγκρουση, υπήρχε έντονος καπνός μέσα στο βαγόνι, ο οποίος ήταν τόσο πυκνός που προκαλούσε ασφυξία. Ο κ. Νικολαΐδης περιέγραψε το συναίσθημα ως να βρίσκεται σε ένα κλουβί και να τον λούζουν με πυκνό, μαύρο καπνό, νιώθοντας ότι δεν θα ζήσει.

Ο Γολγοθάς μετά το δυστύχημα

Μετά το αρχικό σοκ, ο Ιωάννης Νικολαΐδης προχώρησε στην μπροστινή μεριά του βαγονιού, πηδώντας μέσα στα χαλάσματα του δευτέρου και τρίτου βαγονιού. Στη συνέχεια σκαρφάλωσε σε αυτά και πήδηξε προς τη μεριά του χωραφιού. Κατά την πτώση στα χαλάσματα, χτυπήθηκε αρκετά και υπέστη χημικά εγκαύματα, καθώς έπεσαν πάνω του άγνωστα υγρά.

Στο χωράφι, κατάφερε να εντοπίσει τον φίλο του και προσπάθησε να βρει οποιοδήποτε υγρό για να ξεπλύνει τα μάτια του, χρησιμοποιώντας ακόμη και σάλια από τις εκκρίσεις του για να καθαρίσει την ουσία. Ο στόχος του ήταν να σώσει την όρασή του. Περιέγραψε την κατάσταση στο έδαφος ως «εμπόλεμη», με ανθρώπους να έχουν κομμένα μέλη σώματος, αιμορραγίες, ουρλιαχτά και άλλους να παλεύουν να βγουν.

Αγωνία για την όραση

Όταν ο μάρτυρας έφτασε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, η μεγαλύτερη αγωνία του, παρά τα άλλα σοβαρά τραύματα που είχε, ήταν να μην χάσει την όρασή του. Ψυχολογικά κατέρρευσε όταν η οφθαλμίατρος του είπε ότι σε δύο ημέρες θα γνώριζαν αν θα μπορούσε να δει ξανά. Τελικά, κατάφερε να σώσει την όρασή του, αν και δεν την ανέκτησε στο 100%.

Σε ερωτήσεις της προέδρου, ο κ. Νικολαΐδης απάντησε ότι η αμαξοστοιχία δεν πραγματοποίησε καμία στάση μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας. Επίσης, ανέφερε ότι μετά τη σύγκρουση μύριζε καύσιμο και καμένα πλαστικά.

Η κατάθεση του Γεωργίου Λαζαρίδη

Στη συνέχεια, ο Γεώργιος Λαζαρίδης, ο φίλος του Ιωάννη Νικολαΐδη, κατέθεσε και αυτός για τη στιγμή της σύγκρουσης. Περιέγραψε ότι την ώρα που ξεκίνησε το φρενάρισμα, ένιωσε μια τρομερή δόνηση, ένα δυνατό χτύπημα και τα παράθυρα να τρίζουν έντονα. Θεωρεί ότι δέχτηκαν ένα από τα πιο δυνατά χτυπήματα που έχει νιώσει άνθρωπος.

Ο κ. Λαζαρίδης χτύπησε το κεφάλι του μπροστά και πίσω και γέμισε αίματα. Μετά τη σύγκρουση επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι, υπήρχε καπνός και μια περίεργη οσμή. Θυμάται φωνές και τσιρίδες.

Με πληροφορίες από: typosthes.gr