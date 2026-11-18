Ο Αβραάμ-Μίνως Ε. Μωυσής, Έλληνας εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος σήμερα είναι μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της αμυντικής εταιρείας Intracom Defense, αναγνωρίστηκε ως ο στόχος τρομοκρατικής επίθεσης στην Ελλάδα. Η επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, οργανώθηκε από Ιρανούς και είχε ως εκτελεστές άτομα από τη Βόρεια Μακεδονία.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί πέντε άτομα, τέσσερα στα Σκόπια και ένα στην Αθήνα. Ο συλληφθείς από τις ελληνικές αρχές φέρεται να παραδέχτηκε το σχέδιο δολοφονίας και να αποκάλυψε στους αστυνομικούς το όνομα του στόχου.

Η τρομοκρατική επίθεση και οι συλλήψεις

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αβραάμ-Μίνως Ε. Μωυσής ήταν το πρόσωπο στο οποίο στόχευε η τρομοκρατική ενέργεια που σχεδιάστηκε στην Ελλάδα. Η οργάνωση της επίθεσης αποδίδεται σε Ιρανούς, ενώ οι εκτελεστές φέρονται να προέρχονται από τη Βόρεια Μακεδονία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων. Τέσσερις από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν στα Σκόπια, ενώ ένας συνελήφθη στην Αθήνα. Ο τελευταίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχτηκε το σχέδιο δολοφονίας και αποκάλυψε στους αστυνομικούς την ταυτότητα του στόχου.

Το προφίλ του Αβραάμ-Μίνωα Μωυσή

Ο Αβραάμ-Μίνως Μωυσής γεννήθηκε το 1962 και είναι Έλληνας εβραϊκής καταγωγής. Στο παρελθόν είχε διατελέσει Πρόεδρος της Ισραηλίτικης Κοινότητας της Αθήνας, θέση από την οποία είχε ενεργή συμμετοχή στα κοινά.

Η επαγγελματική του διαδρομή στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα εκτείνεται σε περισσότερα από 35 έτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, έχει αναλάβει σημαντικές διοικητικές θέσεις σε διάφορους οργανισμούς.

Η διαδρομή στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Ο Αβραάμ-Μίνως Μωυσής έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος σε μεγάλους ομίλους, όπως ο όμιλος Interamerican και η Εθνική Ασφαλιστική. Η εμπειρία του περιλαμβάνει επίσης ανώτερες διοικητικές θέσεις σε τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Σήμερα, πέρα από τη θέση του στην Intracom Defense, κατέχει και τη θέση του Β΄ αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο της CrediaBank. Και σε αυτή τη θέση, οι αρμοδιότητές του είναι μη εκτελεστικές.

Η θέση στην Intracom Defense

Ο Αβραάμ-Μίνως Μωυσής είναι μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Intracom Defense. Ορίστηκε σε αυτή τη θέση στις 20 Ιανουαρίου 2025, ενώ το όνομά του περιλαμβάνεται και στη νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2026.

Η Intracom Defense είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή εξοπλισμού και συστημάτων για την αμυντική βιομηχανία. Μεταξύ των προϊόντων της περιλαμβάνονται συστήματα στρατιωτικών επικοινωνιών και υποσυστήματα πυραύλων. Τον Ιούνιο του 2023, η εταιρεία εξαγοράστηκε από την ισραηλινή Israel Aerospace Industries (IAI), η οποία απέκτησε το 90,91% των μετοχών της έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δράση στην εβραϊκή κοινότητα

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Μωυσής είναι ευρέως γνωστός για την ενεργή συμμετοχή του στα κοινά της εβραϊκής κοινότητας στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Εβραίων.

Η δράση του επεκτείνεται και σε διεθνές επίπεδο, καθώς έχει συμμετάσχει σε διεθνείς εκδηλώσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Εβραίων. Τον Μάρτιο του 2026, έλαβε μέρος στην 6η Σύνοδο Ευρωπαίων Εβραίων Ηγετών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ο Αβραάμ-Μίνως Μωυσής έχει επίσης αρθρογραφήσει κατά του αντισημιτισμού, εκφράζοντας την ανησυχία του για περιστατικά που είχαν ως στόχο Εβραίους και Ισραηλινούς στην Ελλάδα. Σε άρθρα που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2026, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί αντέδρασαν σε αντισημιτικά περιστατικά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis