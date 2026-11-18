Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει εντοπίσει και δεσμεύσει μία εκτεταμένη περιουσία, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο της υπόθεσης των φούρνων «Χωριάτικο». Η έρευνα, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αφορά συνολικά 210 πρόσωπα και 340 εταιρείες, ενώ έχει αποκαλύψει μεγάλα χρηματικά ποσά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Υπό τις εντολές του Προέδρου της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησαν σε επισταμένη έρευνα. Αυτή η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό και τη δέσμευση ενός σημαντικού όγκου περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί πάνω από 90 ακίνητα, καθώς και πολυάριθμες τραπεζικές καταθέσεις και άλλα επενδυτικά προϊόντα.

Η συνολική αξία αυτών των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ανήκουν στους εμπλεκόμενους της υπόθεσης «Χωριάτικο», εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η εν λόγω «περιουσία – μαμούθ» θεωρείται ότι αποκτήθηκε με έκνομο τρόπο, δηλαδή μέσω παράνομων δραστηριοτήτων, και αποδίδεται στα 210 πρόσωπα και τις 340 εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο της διερεύνησης.

Το εύρος των εμπλεκομένων και οι κατηγορίες

Στο μικροσκόπιο της Αρχής έχουν τεθεί 210 πρόσωπα και 340 εταιρείες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο». Η υπόθεση αφορά σοβαρές κατηγορίες απάτης και φοροδιαφυγής, οι οποίες οδήγησαν στη συσσώρευση της εν λόγω περιουσίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις 59 ατόμων. Ως νούμερο ένα κατηγορούμενος και ενορχηστρωτής της φερόμενης απάτης έχει προσδιοριστεί ο επονομαζόμενος Mr. Χωριάτικο. Οι αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και των δραστηριοτήτων όλων των εμπλεκομένων.

Διεθνής διάσταση και συνεργασία αρχών

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν περιορίστηκε μόνο στα περιουσιακά στοιχεία που εντοπίστηκαν εντός Ελλάδας. Από την έως τώρα διερεύνηση, οι ελεγκτές του Χαράλαμπου Βουρλιώτη έχουν εντοπίσει μεγάλα χρηματικά ποσά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, γεγονός που προσδίδει διεθνή διάσταση στην υπόθεση.

Η επισταμένη έρευνα και η στενή συνεργασία με αρχές του εξωτερικού απέδωσαν πολύ γρήγορα καρπούς. Αυτή η συνεργασία ήταν καθοριστική, καθώς οδήγησε στην αποκάλυψη και άλλων, άγνωστων έως τότε, τραπεζικών καταθέσεων εκτός Ελλάδας. Οι ανακαλύψεις αυτές έγιναν ακόμα και μετά τη σύλληψη των 59 ατόμων, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα και την έκταση του δικτύου που φέρεται να δρούσε.

Η πορεία προς την ολοκλήρωση του πορίσματος

Η έρευνα υπό τον Πρόεδρο της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο την πλήρη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων. Οι ελεγκτές εργάζονται συστηματικά για να ολοκληρώσουν το πόρισμα, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα ευρήματα και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Μόλις το πόρισμα ολοκληρωθεί και οριστικοποιηθεί, θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Εκεί θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και θα δρομολογηθούν οι περαιτέρω νομικές ενέργειες, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες και να αντιμετωπιστούν οι κατηγορίες που αφορούν την απάτη, τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην υπόθεση «Χωριάτικο».

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos