Τρεις αγώνες πριν από την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1, η Mercedes αναμένεται να εισαγάγει μια σημαντική αναβάθμιση στη μονάδα ισχύος της W17. Η εξέλιξη αυτή θα παρουσιαστεί στο επερχόμενο Grand Prix του Λας Βέγκας, με την ομάδα να εστιάζει στην αξιοποίηση δεδομένων για το μέλλον.

Η αναβάθμιση ADUO και η στρατηγική της Mercedes

Η Mercedes F1, έχοντας εξασφαλίσει το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών στη Βραζιλία, είχε στη διάθεσή της μία αναβάθμιση της μονάδας ισχύος για το 2026, μέσω του μηχανισμού ADUO. Η εξέλιξη αυτή είχε ξεκινήσει μήνες πριν, αλλά η μάχη για τον τίτλο έδωσε στην ομάδα τον απαραίτητο χρόνο για να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή για την εισαγωγή της στην πίστα.

Ο αγώνας που επιλέχθηκε για την παρουσίαση της αναβάθμισης ADUO είναι το Grand Prix του Λας Βέγκας. Με τους δύο τίτλους εξασφαλισμένους, η γερμανική ομάδα θα αξιοποιήσει τα δεδομένα που θα συλλεχθούν ενόψει του 2027. Η αναβάθμιση θα αποτελείται από ένα νέο turbo, ωστόσο μόνο το ένα μονοθέσιο θα την ενσωματώσει.

Το πλαίσιο του μηχανισμού ADUO

Η Mercedes είχε καταταχθεί στην κλίμακα υστέρησης 2% έως 4% από εκείνη της Red Bull Ford, η οποία αποτελούσε το σημείο αναφοράς στον μηχανισμό ADUO. Αυτό το γεγονός έδωσε στην γερμανική ομάδα το δικαίωμα για μία επιπλέον αναβάθμιση το 2026 και άλλη μία το 2027. Για τη φετινή σεζόν, η Mercedes επέλεξε να εστιάσει την αναβάθμιση στο turbo.

Οι οδηγοί και η διαχείριση των turbo

Ο Αντονέλι έχει χρησιμοποιήσει τρία από τα τέσσερα turbo που επιτρέπονται μέσα στη σεζόν, κάτι που του επιτρέπει να τοποθετήσει το νέο εξάρτημα χωρίς να δεχθεί ποινή. Αντίθετα, ο Ράσελ έχει ήδη χρησιμοποιήσει πέντε turbo, και η τοποθέτηση ενός έκτου θα του κόστιζε πέντε θέσεις στην εκκίνηση του αγώνα.

Ο επικεφαλής της Mercedes F1, Τότο Βολφ, εξήγησε τη στρατηγική της ομάδας. «Η νέα προδιαγραφή του turbo, που εξελίξαμε μέσω του ADUO, θα είναι διαθέσιμη από αυτό το τριήμερο. Στόχος μας είναι κυρίως να αξιολογήσουμε την αναβάθμιση σε συνθήκες Grand Prix, καθώς περιμένουμε σχετικά μικρό κέρδος στην απόδοση. Σκοπεύουμε να τη χρησιμοποιήσουμε με τον Κίμι. Για τον Τζορτζ προτεραιότητα είναι να προστατεύσουμε τη θέση του στην εκκίνηση, καθώς το πιθανό όφελος είναι πολύ μικρό για να δικαιολογήσει μια ποινή», δήλωσε ο Βολφ.

Η αναβάθμιση στις συνεργαζόμενες ομάδες

Η αναβάθμιση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα μονοθέσια της Mercedes, αλλά είναι διαθέσιμη και στις ομάδες που χρησιμοποιούν τις μονάδες ισχύος της. Η McLaren επιβεβαίωσε ότι θα τοποθετήσει το νέο turbo τόσο στον Λάντο Νόρις όσο και στον Όσκαρ Πιάστρι.

Στο μονοθέσιο του Αυστραλού Όσκαρ Πιάστρι θα τοποθετηθεί επίσης ένας νέος κινητήρας εσωτερικής καύσης, καθώς οι μηχανικοί ανακάλυψαν πρόβλημα στον προηγούμενο. Η McLaren Racing ανέφερε ότι «είναι ο πέμπτος κινητήρας του για φέτος, οπότε θα δεχθεί ποινή δέκα θέσεων στην εκκίνηση. Έχει, όμως, καλές πιθανότητες να ανακτήσει θέσεις με προσπεράσματα στον αγώνα του Σαββάτου. Και τα δύο μονοθέσια, όπως και τα υπόλοιπα που χρησιμοποιούν μονάδες ισχύος της Mercedes HPP, θα εφοδιαστούν με τη νέα προδιαγραφή turbo που εξελίχθηκε μέσω του ADUO. Το αναμενόμενο κέρδος στην απόδοση είναι σχετικά μικρό».

Η θέση του Ράσελ στο πρωτάθλημα οδηγών

Με τρεις αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν, ο Ράσελ βρίσκεται 17 βαθμούς πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν στην κατάταξη του πρωταθλήματος οδηγών. Μετά τον αγώνα στη Βραζιλία, ο Τότο Βολφ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Mercedes να παράσχει βοήθεια στον Βρετανό οδηγό μέσω εντολών ομάδας, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta