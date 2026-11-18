Σε μια εξέλιξη που έρχεται να κλείσει έναν κύκλο αναζητήσεων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 29χρονου άνδρα στο Ναύπλιο. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας τον περασμένο Αύγουστο, προκαλώντας την κινητοποίηση των διωκτικών αρχών. Η σύλληψη του δραπέτη, ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης για κλοπή, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, φέρνοντας τέλος στη διαφυγή του.

Η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης στο Ναύπλιο

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του 29χρονου άνδρα έλαβαν χώρα το πρωί της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ήταν αυτοί που πραγματοποίησαν την επιχείρηση, εντοπίζοντας τον δραπέτη σε συγκεκριμένη περιοχή της πόλης του Ναυπλίου.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση και αποτελεσματική, οδηγώντας στην ακινητοποίηση του άνδρα. Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των προσπαθειών για τον εντοπισμό του, μετά από αρκετούς μήνες από την απόδρασή του από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Η απόδραση από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας

Ο 29χρονος είχε καταφέρει να αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας στις 28 Αυγούστου του έτους 2026. Εκείνη τη χρονική στιγμή, ο άνδρας βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων των φυλακών, εκτίοντας την ποινή που του είχε επιβληθεί από τη δικαιοσύνη.

Η απόδραση αυτή είχε θέσει σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν άμεσα τις διαδικασίες αναζήτησης και εντοπισμού του. Η περίοδος της διαφυγής του διήρκεσε από τα τέλη Αυγούστου έως τα μέσα Νοεμβρίου, οπότε και συνελήφθη εκ νέου.

Το αδίκημα της κλοπής και η ποινή φυλάκισης

Ο λόγος για τον οποίο ο 29χρονος βρισκόταν αρχικά στις φυλακές Τίρυνθας ήταν η έκτιση ποινής φυλάκισης για το αδίκημα της κλοπής. Συγκεκριμένα, του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης διάρκειας ενός έτους, την οποία είχε ξεκινήσει να εκτίει στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Η ποινή αυτή αφορούσε την πράξη της κλοπής, για την οποία είχε κριθεί ένοχος από τα αρμόδια δικαστήρια. Η απόδρασή του, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση για αυτό το αδίκημα, προσέθεσε ένα επιπλέον στοιχείο στην ποινική του υπόθεση.

Η διαδικασία μετά τη σύλληψη και ο επανεγκλεισμός

Μετά την επιτυχή σύλληψη του 29χρονου στο Ναύπλιο, οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στην αρμόδια Αρχή. Εκεί, πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς για την επαναφορά του δραπέτη.

Η αρμόδια Αρχή, αφού εξέτασε τα δεδομένα της υπόθεσης, διέταξε τον άμεσο επανεγκλεισμό του άνδρα στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας. Αυτό σημαίνει ότι ο 29χρονος θα επιστρέψει στις φυλακές για να συνεχίσει την έκτιση της ποινής φυλάκισης που του είχε επιβληθεί αρχικά, καθώς και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της απόδρασής του.

Με πληροφορίες από: Topontiki