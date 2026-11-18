Η Ελληνική Αστυνομία κινεί τη διαδικασία μετακίνησης από την υπηρεσία του αστυνομικού που φέρεται να τραυμάτισε διαδηλώτρια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά το πέρας της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Παράλληλα, εξετάζεται και η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) που έχει ξεκινήσει.

Τα επεισόδια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Τα περιστατικά βίας σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έπειτα από την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αστυνομικός διακρίνεται να ασκεί βία σε βάρος προσώπου, πιθανότατα γυναίκας, ενώ εκείνη προσπαθούσε να αποχωρήσει από την πορεία.

Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός φέρεται να χτύπησε με γκλοπ στο κεφάλι τη νεαρή γυναίκα, ενώ ορισμένες πηγές αναφέρουν και ότι την κλώτσησε. Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να διακομισθεί αιμόφυρτη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής περίθαλψης. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε ιδιαίτερη αναφορά και βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Η διαδικασία μετακίνησης και διαθεσιμότητας

Η Ελληνική Αστυνομία, βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, προχωρά στη διαδικασία για τη μετακίνηση του εμπλεκόμενου αστυνομικού από την υπηρεσία του. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται άμεσα στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Παράλληλα με τη μετακίνηση, εξετάζεται και η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας στον εν λόγω αστυνομικό. Το περιστατικό βρίσκεται υπό ποινική και πειθαρχική διερεύνηση, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβαν χώρα τα γεγονότα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Οι δηλώσεις της εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ.

Σχετικά με το συμβάν, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε μιλήσει νωρίτερα στο ERTNews. Η κ. Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι έχει εντοπιστεί βιντεοληπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνεται αστυνομικός να ασκεί βία σε βάρος προσώπου, το οποίο πιθανότατα είναι γυναίκα. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για την ίδια γυναίκα που μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ήταν κατηγορηματική στις δηλώσεις της, τονίζοντας ότι «ό,τι κι αν έχει προηγηθεί, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη χρήση βίας σε βάρος των προσώπων που προσπαθούσαν να αποχωρήσουν από την πορεία». Πρόσθεσε επίσης ότι «σε περίπτωση που έχει τραυματιστεί από αστυνομικό θα ακολουθηθεί η ποινική διαδικασία που προβλέπεται».

Μηδενική ανοχή στην παράνομη βία

Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, υπογραμμίζεται με έμφαση ότι ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους τους πολίτες, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Η ΕΛ.ΑΣ. δηλώνει ρητά ότι τηρεί στάση μηδενικής ανοχής απέναντι σε οποιαδήποτε περιστατικά άσκησης παράνομης βίας από μέλη της.

Κάθε καταγγελία ή περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών διερευνάται με την απαιτούμενη σοβαρότητα και επιμέλεια. Οι έρευνες διεξάγονται με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Ελληνική Αστυνομία, ως θεσμό που οφείλει να προστατεύει και να εφαρμόζει τον νόμο.

Προηγούμενο ανάλογο περιστατικό στην Ομόνοια

Αξίζει να αναφερθεί ότι η διαδικασία μετακίνησης αστυνομικού από την υπηρεσία του δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Αντίστοιχη διαδικασία είχε εφαρμοστεί και σε βάρος άλλου αστυνομικού για ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 21 Οκτωβρίου 2026. Το συγκεκριμένο συμβάν έλαβε χώρα στον σταθμό του Μετρό «Ομόνοια».

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Newsit