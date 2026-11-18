Ο Πιερ Μενές, γνωστός σχολιαστής του Canal+, βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης, καθώς η Εισαγγελία έχει ζητήσει την επιβολή ποινής φυλάκισης δύο ετών και προστίμου 20.000 ευρώ. Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν αφορούν φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών, καθώς και ηθική παρενόχληση μίας εξ αυτών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς οι καταγγελίες προέρχονται από συναδέλφους του στον δημοσιογραφικό χώρο.

Το αίτημα της εισαγγελίας και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με το αίτημα της Εισαγγελίας, ο Πιερ Μενές καλείται να αντιμετωπίσει την ποινή φυλάκισης δύο ετών και το χρηματικό πρόστιμο των 20.000 ευρώ. Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εναντίον του αφορούν σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες, ενώ για μία από αυτές προστίθεται και η κατηγορία της ηθικής παρενόχλησης. Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται η τελική απόφαση για τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Οι κατηγορίες μας γυρνούν πίσω πάνω από πέντε χρόνια, στο 2021. Αυτό υποδηλώνει μια μακρά περίοδο κατά την οποία φέρεται να έλαβαν χώρα οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο σχολιαστής.

Προηγούμενη καταδίκη και ο φόβος των θυμάτων

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πιερ Μενές δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για παρόμοια αδικήματα. Το 2023, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δύο μηνών για σεξουαλική επίθεση σε υπάλληλο καταστήματος στο Παρίσι. Αυτή η προηγούμενη καταδίκη προσθέτει ένα επιπλέον βάρος στην τρέχουσα υπόθεση.

Οι τρεις γυναίκες που προχώρησαν στις καταγγελίες περιέγραψαν ένα περιβάλλον στο οποίο ο φόβος των επαγγελματικών συνεπειών καθιστούσε δύσκολη ή ακόμα και «απαγορευτική» την αποκάλυψη των περιστατικών. Μία από τις καταγγέλουσες εξήγησε ότι δεν είχε κάνει νωρίτερα την καταγγελία της, καθώς εργάζονταν στο ίδιο μέσο με τον Μενές και φοβόταν πως θα έχανε τη δουλειά της λόγω του ρόλου του και της κατάχρησης εξουσίας που ακούσε ο 63χρονος.

Το ντοκιμαντέρ «Δεν είμαι σκύλα, είμαι δημοσιογράφος» και η πρώτη καταγγελία

Η πρώτη καταγγελία ήρθε στο φως το 2021, μέσα από το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste», που στα ελληνικά μεταφράζεται ως «Δεν είμαι σκύλα, είμαι δημοσιογράφος». Το ντοκιμαντέρ, το οποίο συνσκηνοθέτησε η Μαρί Πορτολάνο, είχε ως στόχο να αναδείξει τον σεξισμό που βιώνουν οι γυναίκες στον αθλητικό δημοσιογραφικό χώρο.

Σε πλάνα που τελικά «κόπηκαν» από την τελική έκδοση του ντοκιμαντέρ, μία δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι ο Πιερ Μενές, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τον Αύγουστο του 2016, της σήκωσε τη φούστα. Αυτό το περιστατικό αποτέλεσε την αφετηρία για την αποκάλυψη των ευρύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα.

Δύο ακόμη περιστατικά: φιλί και ανάρμοστες επαφές

Η δεύτερη καταγγελία αφορά ένα περιστατικό που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2016, κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής. Η Φραντσέσκα Αντονιότι δέχτηκε ένα φιλί που της επιβλήθηκε δια της βίας. Το βίντεο από την εκπομπή δείχνει την ίδια να φαίνεται σοκαρισμένη από την πράξη, ενώ το πλατό φέρεται να γελούσε, δημιουργώντας ένα κλίμα που ενισχύει την αίσθηση της παρενόχλησης.

Η τρίτη και τελευταία καταγγέλουσα ήταν πρώην εργαζόμενη στο ίδιο μέσο με τον Πιερ Μενές, το Canal+. Η ίδια έκανε λόγο για ανάρμοστες σωματικές επαφές, εξευτελιστικές συμπεριφορές και προσβολές που υπέστη επί σειρά ετών. Στην κατάθεσή της, αναφέρθηκε επίσης σε κατάχρηση εξουσίας, η οποία καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολη την καταγγελία των γεγονότων, καθώς φοβόταν για την απώλεια της εργασίας της.

Η υπεράσπιση του Πιερ Μενές στη δίκη

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο 63χρονος Πιερ Μενές αρνήθηκε τις κατηγορίες περί σεξουαλικής βίας. Στην υπεράσπισή του, υποστήριξε ότι ορισμένες από τις συμπεριφορές του ανήκαν σε μια διαφορετική εποχή, προσπαθώντας να εξηγήσει τις πράξεις του στο πλαίσιο ενός παλαιότερου κοινωνικού πλαισίου. Παρόλα αυτά, παραδέχθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει απρεπή γλώσσα και είχε προχωρήσει σε συμπεριφορές που ο ίδιος θεωρούσε αστείες.

Η απόφαση για τις τρεις αυτές καταγγελίες αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει την έκβαση της δικαστικής διαμάχης για τον γνωστό σχολιαστή. Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τη σημασία της αντιμετώπισης του σεξισμού και της κατάχρησης εξουσίας στον εργασιακό χώρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko