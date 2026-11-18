Συγκλονιστικά στοιχεία σχετικά με την παιδική κακοποίηση στην Ελλάδα για το έτος 2026 φέρνει στο φως «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Τα δεδομένα αυτά αποκαλύπτουν τη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες παιδιά, βιώνοντας τη βία και την εκμετάλλευση.

Η κακοποίηση εκδηλώνεται πίσω από κλειστές πόρτες, εντός των οικογενειών, στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στον ψηφιακό κόσμο. Τα στοιχεία αυτά προκαλούν έντονη ανησυχία, η οποία εντείνεται από τη σιωπή που συχνά περιβάλλει τα περιστατικά.

Η αντίληψη της κοινωνίας και η σιωπή

Μια πανελλαδική έρευνα της Focus Bari, τα ευρήματα της οποίας παρουσιάστηκαν από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αναδεικνύει ανησυχητικές τάσεις στην κοινωνική αντίληψη. Συγκεκριμένα, το 21% των πολιτών εξακολουθεί να θεωρεί ότι μια «ξυλιά» μπορεί να είναι απαραίτητη για τη διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού.

Επιπλέον, σχεδόν ένας στους δύο πολίτες δεν πιστεύει ότι οι αρμόδιοι φορείς θα παρέμβουν ουσιαστικά σε μια καταγγελία. Αυτή η δυσπιστία, σε συνδυασμό με τον φόβο, την ντροπή, την ενοχή ή την άγνοια του παιδιού για το πού να απευθυνθεί, συμβάλλει στο να παραμένει η κακοποίηση κρυμμένη, ακόμα και όταν υπάρχουν ενδείξεις.

Οι μορφές της παιδικής κακοποίησης

Η παιδική κακοποίηση δεν περιορίζεται μόνο στα ορατά σημάδια στο σώμα. Περιλαμβάνει την ψυχολογική βία, τις προσβολές και την απαξίωση, την παραμέληση, καθώς και την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση. Παράλληλα, αναπτύσσονται νέες μορφές κακοποίησης μέσω του διαδικτύου και των ψηφιακών πλατφορμών, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στο πρόβλημα.

Οι δράσεις του «Χαμόγελου του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη ή κίνδυνο για περισσότερα από 30 χρόνια. Ο οργανισμός αναπτύσσει εξειδικευμένες υπηρεσίες πρόληψης, υποστήριξης, παρέμβασης και προστασίας.

Οι δράσεις του περιλαμβάνουν τις Γραμμές Υποστήριξης και Βοήθειας, το Chat1056, το Cyber Tipline Hellas, επιτόπιες παρεμβάσεις, εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, καθώς και δράσεις ενημέρωσης. Στόχος είναι να δοθεί φωνή στα παιδιά και να διασφαλιστεί ότι κανένα περιστατικό κακοποίησης δεν θα μείνει χωρίς αντιμετώπιση.

Εκστρατεία «Μένει Μυστικό» και επίσημα στοιχεία

Για δέκατη συνεχή χρονιά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί πανελλαδικά την εκστρατεία «Μένει Μυστικό», με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση στις 18 Νοεμβρίου, και την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών στις 19 Νοεμβρίου, ο οργανισμός φέρνει στο φως τα στοιχεία των παρεμβάσεών του. Τα επίσημα στοιχεία για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 αποτυπώνουν το εύρος των αναγκών και των περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα περιστατικά διαδικτυακής βίας και κακοποίησης.

Με πληροφορίες από: jenny.gr