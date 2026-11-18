Το απόγευμα της Τρίτης, ένας 43χρονος υπήκοος Πακιστάν εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή του Γερακίου Λακωνίας. Ο άνδρας βρέθηκε σε χωματόδρομο, φέροντας τραύματα στον λαιμό του από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του, οι οποίες παραμένουν πλήρως αδιευκρίνιστες.

Ο εντοπισμός του 43χρονου

Ο άτυχος 43χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης, σε μια απομακρυσμένη αγροτική περιοχή. Συγκεκριμένα, το σώμα του βρέθηκε στη θέση Άγιος Νικόλαος, η οποία βρίσκεται στο Γεράκι Λακωνίας. Ο εντοπισμός έγινε από έναν διερχόμενο πολίτη, ο οποίος κινούνταν σε έναν αγροτικό χωματόδρομο της περιοχής.

Ο πολίτης, αντικρίζοντας τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, θέτοντας σε κίνηση τις διαδικασίες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Η περιοχή του Γερακίου Λακωνίας, όπου έλαβε χώρα το συμβάν, είναι γνωστή για το αγροτικό της τοπίο και τους χωματόδρομους που τη διασχίζουν.

Τα τραύματα και το εύρημα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο 43χρονος έφερε εμφανή τραύματα στην περιοχή του λαιμού. Τα τραύματα αυτά φέρεται να προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση. Η φύση των τραυμάτων αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ένα ακόμη στοιχείο που ήρθε στο φως κατά την εξέταση του χώρου είναι ότι ο νεκρός άνδρας κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του. Αυτό το εύρημα εξετάζεται επισταμένως από τις αρχές, καθώς μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του υπηκόου Πακιστάν.

Η κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά την ειδοποίηση από τον πολίτη που εντόπισε τον 43χρονο, κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την πρώτη φάση της διερεύνησης, αποκλείοντας την περιοχή και συλλέγοντας τα πρώτα στοιχεία. Η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. στην αγροτική τοποθεσία του Γερακίου ήταν άμεση, ανταποκρινόμενη στην κλήση για τον εντοπισμό του νεκρού άνδρα.

Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής. Ο ιατροδικαστής ανέλαβε την εξέταση του πτώματος, προκειμένου να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια και τον χρόνο του θανάτου, καθώς και να παράσχει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τα τραύματα που έφερε ο 43χρονος. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως σε πολλά από τα αδιευκρίνιστα σημεία της υπόθεσης.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες θανάτου

Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 43χρονου παραμένουν πλήρως αδιευκρίνιστες. Οι αρχές διερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς να έχουν καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξακρίβωση του εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, δηλαδή αν ο άνδρας έπεσε θύμα επίθεσης, ή αν ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοχειρία.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις ενέργειές της, συλλέγοντας μαρτυρίες και εξετάζοντας όλα τα ευρήματα από τον τόπο του συμβάντος. Η αναμονή για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης είναι κρίσιμη, καθώς αυτή θα προσφέρει σημαντικές απαντήσεις σχετικά με την αιτία και τον τρόπο του θανάτου του υπηκόου Πακιστάν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στον χωματόδρομο της Λακωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki