Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα κοσμήσει φέτος την πλατεία Συντάγματος έφτασε σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2026, στην κεντρική πλατεία της Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα στον Νοέμβριο, οι προετοιμασίες για τον εορταστικό στολισμό έχουν ήδη ξεκινήσει, με στόχο το δέντρο να είναι έτοιμο για τη φωταγώγηση που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Το εντυπωσιακό δέντρο αγγίζει τα 21 μέτρα σε ύψος και θα πλαισιωθεί από χιλιάδες λαμπιόνια που θα φωτίσουν το κέντρο της πρωτεύουσας.

Η άφιξη του δέντρου και τα χαρακτηριστικά του

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα έλατο ύψους 21 μέτρων, μεταφέρθηκε στην πλατεία Συντάγματος σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2026. Η άφιξή του σηματοδοτεί την έναρξη των εορταστικών προετοιμασιών για τα φετινά Χριστούγεννα στην Αθήνα. Το δέντρο θα στολιστεί τις επόμενες ημέρες, ώστε να είναι πλήρως έτοιμο για την επίσημη τελετή φωταγώγησης.

Εκτός από το κεντρικό δέντρο, η πλατεία Συντάγματος θα περιτριγυριστεί από 168.000 λαμπιόνια. Ο φετινός στολισμός προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σημεία της πόλης, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα σε όλη την Αθήνα. Ο Δήμος Αθηναίων, για τον εορταστικό φωτισμό, χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογία LED, η οποία διακρίνεται για τη χαμηλή ενεργειακή της κατανάλωση.

Η μεγάλη γιορτή φωταγώγησης

Η επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου έχει οριστεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17:30 και θα είναι ανοιχτή για όλους τους Αθηναίους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τη στιγμή που τα λαμπάκια θα φωτίσουν το κέντρο της πόλης. Η γιορτή έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τη μαγεία των Χριστουγέννων στην καρδιά της Αθήνας, προσφέροντας ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση του δέντρου θα ξεκινήσει στις 19:30, κορυφώνοντας την εορταστική ατμόσφαιρα. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί την έναρξη των χριστουγεννιάτικων δράσεων του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες αναμένεται να απλωθούν σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας, προσφέροντας ψυχαγωγία και γιορτινή διάθεση σε όλους.

Το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Η εκδήλωση της φωταγώγησης θα ξεκινήσει στις 17:45 με την Big Band του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα παρουσιάσει χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στις 18:30, τη σκυτάλη θα πάρει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, η οποία θα συνεχίσει να μεταφέρει το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από τις μουσικές της στην πλατεία Συντάγματος.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Γιώργος Λιανός. Στις 19:00, η Μαρίνα Σπανού θα ανέβει στη σκηνή μαζί με τους μουσικούς της. Η τραγουδίστρια θα ερμηνεύσει για την Αθήνα, μεταμορφώνοντας τον δημόσιο χώρο σε μια ζωντανή μουσική σκηνή, λίγο πριν την κορύφωση της βραδιάς με τη φωταγώγηση του δέντρου.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις και μελλοντικές δράσεις

Ο φετινός χριστουγεννιάτικος στολισμός δεν περιορίζεται μόνο στην πλατεία Συντάγματος, αλλά περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε εκατοντάδες σημεία σε όλη την Αθήνα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης για όλο τον εορταστικό φωτισμό της πόλης, επιδεικνύοντας περιβαλλοντική συνείδηση.

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων δράσεων. Αυτό το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ένα πλούσιο μωσαϊκό εκδηλώσεων, οι οποίες θα απλωθούν σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Θα περιλαμβάνει οικογενειακές και παιδικές δραστηριότητες, γιορτινές εκπλήξεις, συναυλίες, πάρτι για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, καθώς και τις καθιερωμένες εκδηλώσεις της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όλες αυτές οι δράσεις συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, με στόχο να προσφέρουν συναντήσεις, μουσική και γιορτινή διάθεση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Με πληροφορίες από: Newsit