Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου, θεσπίστηκε το 1991 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο κύριος σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και των Επαγγελματιών Υγείας σχετικά με ένα πρόβλημα υγείας που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το φετινό μήνυμα της ημέρας, «Δράσε νωρίς για τον διαβήτη», εστιάζει με έμφαση σε δύο βασικούς στόχους: την έγκαιρη διάγνωση της νόσου και τη συστηματική μείωση του κινδύνου εμφάνισής της ή των επιπλοκών της.

Η κρίσιμη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Όπως επισημαίνει η κ. Έλενα Πέτσιου, Διευθύντρια Παθολόγος – Διαβητολόγος στο Metropolitan Hospital, ο διαβήτης έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται για αρκετά χρόνια χωρίς να παρουσιάζει εμφανή συμπτώματα. Αυτή η ασυμπτωματική πορεία καθιστά την έγκαιρη ανίχνευση ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική διαχείριση της πάθησης.

Η ίδια τονίζει ότι όσο νωρίτερα εντοπιστεί ο διαβήτης, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορούν να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι πιθανές επιπλοκές που συνδέονται με αυτόν. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για προληπτικούς ελέγχους και ενημέρωση του πληθυσμού.

Στατιστικά στοιχεία για τον διαβήτη στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαβήτη, η κατάσταση στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπολογίζεται ότι περίπου 874.000 ενήλικες στη χώρα μας πάσχουν από διαβήτη, γεγονός που αντιστοιχεί σε περίπου έναν στους εννέα ενήλικες.

Ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι περίπου 1 στους 4 από αυτούς τους ασθενείς δεν γνωρίζει ακόμη ότι έχει διαβήτη, καθώς η νόσος παραμένει αδιάγνωστη. Επιπλέον, πάνω από 600.000 άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν ήδη ελαφρώς αυξημένη γλυκόζη, μια κατάσταση που είναι ευρέως γνωστή ως «προδιαβήτης» και αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για την πιθανή εμφάνιση της πλήρους μορφής της νόσου στο μέλλον.

Διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2: Χαρακτηριστικά και προκλήσεις

Όσον αφορά τον διαβήτη τύπου 1, στην Ελλάδα ζουν περίπου 23.700 ασθενείς με αυτή τη μορφή της νόσου. Μεταξύ αυτών των ασθενών, περιλαμβάνονται και περίπου 2.900 παιδιά και έφηβοι, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για ειδική φροντίδα και παρακολούθηση σε νεαρές ηλικίες.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2 (ΣΔτ2) συχνά παραμένει ασυμπτωματικός για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμα και για χρόνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών να διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, όταν έχουν ήδη αναπτυχθεί επιπλοκές. Η κ. Πέτσιου τονίζει ότι το θετικό είναι πως όσο νωρίτερα εντοπιστεί ο ΣΔτ2, τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες για παρεμβάσεις που μπορούν να αποτρέψουν ή να καθυστερήσουν αυτές τις επιπλοκές.

Ειδικότερα, αν η πάθηση εντοπιστεί στο στάδιο του προδιαβήτη, υπάρχει συχνά η δυνατότητα να καθυστερήσει η εμφάνιση του πλήρους διαβήτη ή ακόμα και να μην εμφανιστεί ποτέ, μέσα από κατάλληλες αλλαγές στον τρόπο ζωής και ιατρική παρακολούθηση.

Πότε απαιτείται άμεση επικοινωνία με τον γιατρό

Παρόλο που ο διαβήτης μπορεί να μην παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου, αν η γλυκόζη στο αίμα αυξηθεί πολύ, μπορεί να παρατηρηθούν ορισμένα σημάδια. Το άρθρο δεν αναφέρει συγκεκριμένα τα συμπτώματα, αλλά τονίζει την ανάγκη για άμεση ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση που κάποιος παρατηρήσει τέτοια σημάδια, η άμεση επικοινωνία με τον γιατρό του είναι επιβεβλημένη. Η τελική διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του γιατρού, ο οποίος μπορεί να ζητήσει περαιτέρω εξετάσεις, όπως καμπύλη σακχάρου, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς.

Με πληροφορίες από: Newsit