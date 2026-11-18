Σοβαρό περισταστικό ασφαλείας σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου 2026, στις φυλακές Χανίων, όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, γνωστό ως drone, έκανε την εμφάνισή του πάνω από τις εγκαταστάσεις. Το drone προχώρησε στη ρίψη ενός αντικειμένου εντός του προαυλίου χώρου των φυλακών, το οποίο αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν ένα πιστόλι. Η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών οδήγησε στην εξουδετέρωση του drone και στην έναρξη εκτεταμένων ερευνών.

Η εμφάνιση του drone και η άμεση αντίδραση

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας εξωτερικός φρουρός, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία σκοπού, αντιλήφθηκε το drone να πλησιάζει τις εγκαταστάσεις του Σωφρονιστικού Καταστήματος Χανίων. Ο φρουρός παρατήρησε το αεροσκάφος να προβαίνει στη ρίψη ενός αντικειμένου μέσα στο προαύλιο, γεγονός που σήμανε άμεσα συναγερμό.

Η αντίδραση ήταν άμεση και αποφασιστική. Το προσωπικό του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης ενεργοποίησε το ειδικό σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων, γνωστό ως anti-drone. Αυτή η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του αεροσκάφους, το οποίο έπεσε σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, αποτρέποντας τη συνέχιση της πτήσης του πάνω από τις φυλακές.

Η περισυλλογή του όπλου από κρατούμενο

Μετά την πτώση του drone και την αρχική αντιμετώπιση, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι προχώρησαν στην εξέταση του υλικού από το σύστημα επιτήρησης μέσω καμερών. Από την ανάλυση των βίντεο, διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο που είχε ριφθεί στον προαύλιο χώρο περισυνελέγη από έναν αλλοδαπό κρατούμενο.

Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών εντός των φυλακών. Πραγματοποιήθηκε άμεσα έρευνα τόσο στο κελί του συγκεκριμένου κρατούμενου, όσο και σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους του Σωφρονιστικού Καταστήματος, με στόχο τον εντοπισμό του αντικειμένου.

Η εύρεση του πιστολιού και η έρευνα

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ερευνών, το αντικείμενο εντοπίστηκε σε έναν κάδο απορριμμάτων που βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο των φυλακών. Πρόκειται για ένα πιστόλι, το οποίο κατασχέθηκε από τις αρχές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, από το όπλο φέρεται να έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα.

Η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στους αρχικούς χώρους, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλους χώρους του καταστήματος. Η Εξωτερική Φρουρά συνέδραμε ενεργά στην προσπάθεια αυτή, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να συλλεχθούν περισσότερα στοιχεία.

Η διερεύνηση της υπόθεσης

Για το σοβαρό αυτό περιστατικό, διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Οι αρχές εργάζονται εντατικά για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρήθηκε η εισαγωγή του πιστολιού εντός των φυλακών.

Στους στόχους της προανάκρισης περιλαμβάνεται επίσης η εξακρίβωση της προέλευσης του όπλου, καθώς και ο τελικός προορισμός του μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα. Η διερεύνηση αποσκοπεί στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην απόδοση ευθυνών.

Προηγούμενα ανάλογα περιστατικά

Αξίζει να σημειωθεί, όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, ότι ανάλογες απόπειρες παράνομης εισαγωγής αντικειμένων σε σωφρονιστικά καταστήματα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν. Αυτές οι προσπάθειες δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο.

Ωστόσο, σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, οι απόπειρες αυτές δεν τελεσφόρησαν. Έγιναν εγκαίρως αντιληπτές και αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά από το προσωπικό των φυλακών, αποτρέποντας την επιτυχή εισαγωγή των παράνομων αντικειμένων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki