Η γέννηση του Κριστιάνο τζούνιορ, του πρώτου παιδιού του Κριστιάνο Ρονάλντο, συνοδεύεται από ένα άλυτο μυστήριο που απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εδώ και χρόνια. Η ταυτότητα της βιολογικής μητέρας του παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, παρά τις προσπάθειες για την αποκάλυψή της.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έχει καταφέρει να κρατήσει σχεδόν όλες τις λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ακόμα και μετά από 16 χρόνια. Ο ίδιος έχει επιλέξει να διατηρήσει την απόλυτη ιδιωτικότητα γύρω από το θέμα, δηλώνοντας πως δεν οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν.

Η γέννηση και η αρχική ανακοίνωση

Ο πρωτότοκος γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου του 2010, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγες εβδομάδες αργότερα, συγκεκριμένα στις 3 Ιουλίου του ίδιου έτους, ο πατέρας του ανακοίνωσε δημόσια το χαρμόσυνο γεγονός.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε τεράστια έκπληξη, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή κανείς δεν γνώριζε ότι ο διάσημος ποδοσφαιριστής επρόκειτο να γίνει πατέρας. Στην επίσημη δήλωσή του, ο Κριστιάνο εξήγησε ότι είχε συμφωνήσει με τη μητέρα του παιδιού να διατηρηθεί η ταυτότητά της μυστική. Επιπλέον, τόνισε ότι ο ίδιος θα αναλάμβανε την αποκλειστική φροντίδα και ανατροφή του γιου του.

Η στάση του κριστιάνο ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει διατηρήσει μια σταθερή στάση σχετικά με την ταυτότητα της μητέρας του γιου του. Σε δηλώσεις του, έχει τονίσει: «Δεν αποκάλυψα ποτέ την ταυτότητα της μητέρας του γιου μου, Κριστιάνο τζούνιορ, και δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Δεν οφείλω καμία εξήγηση σε κανέναν».

Ο ποδοσφαιριστής έχει αναφερθεί επίσης στο γεγονός ότι «υπάρχουν παιδιά στον κόσμο που μεγαλώνουν χωρίς μητέρα ή χωρίς πατέρα. Υπάρχουν εκείνα των οποίων οι γονείς έχουν πεθάνει και υποφέρουν από κακοποίηση». Σε αντίθεση με αυτές τις περιπτώσεις, ο Κριστιάνο τζούνιορ, όπως έχει δηλώσει ο πατέρας του, «δεν έχει μόνο έναν πατέρα: έχει μια γιαγιά, έχει την υποστήριξη της οικογένειάς μου… και αυτό είναι αρκετό».

Ο Ρονάλντο έχει υπογραμμίσει την ανάγκη σεβασμού της ιδιωτικής του ζωής, λέγοντας: «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να παραμείνουν ιδιωτικά και η ταυτότητα της μητέρας του Κριστιάνο τζούνιορ είναι ένα από αυτά. Οι άνθρωποι πρέπει να σεβαστούν την ιδιωτική μου ζωή γιατί η γνώση της ταυτότητάς της δεν θα άλλαζε τίποτα στη ζωή τους». Έχει επίσης δηλώσει: «Δεν οφείλω στον κόσμο μια εξήγηση για την προσωπική μου ζωή. Οφείλω την αλήθεια στον γιο μου γιατί είναι ο γιος μου. Θα του μιλήσω όταν νιώσω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και θα καταλάβει όταν του πω την αλήθεια για τη μητέρα του».

Οι προσπάθειες των μέσων ενημέρωσης και οι φήμες

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η γέννηση του Κριστιάνο τζούνιορ, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κατέβαλαν προσπάθειες να ανακαλύψουν την ταυτότητα της γυναίκας που έφερε στον κόσμο το παιδί του διάσημου ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ήταν αντιφατικές.

Ορισμένα δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι επρόκειτο για μια νεαρή Αμερικανίδα σερβιτόρα, την οποία ο Πορτογάλος φέρεται να είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλες εκδοχές έκαναν λόγο για παρένθετη μητέρα. Μέχρι σήμερα, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή το περιβάλλον του.

Η δήλωση της πρώην συντρόφου

Στο πλαίσιο των διαφόρων φημών και εικασιών, η πρώην σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο, Νερέιδα Γκαγιάρδο, είχε αναφερθεί στη γυναίκα αυτή το 2010. Η Γκαγιάρδο είχε υποστηρίξει ότι γνώριζε την ταυτότητά της.

Ωστόσο, παρά τη δήλωσή της, η Νερέιδα Γκαγιάρδο δεν προχώρησε στην αποκάλυψη της ταυτότητας της βιολογικής μητέρας του Κριστιάνο τζούνιορ δημόσια. Έτσι, το μυστήριο γύρω από το πρόσωπο της μητέρας του πρωτότοκου γιου του Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει άλυτο μέχρι σήμερα, με τον ποδοσφαιριστή να διατηρεί την απόφασή του για πλήρη εχεμύθεια.

Με πληροφορίες από: Athletiko