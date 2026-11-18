Ένας 69χρονος άνδρας αναμένεται να δικαστεί στις 7 Δεκεμβρίου 2026, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που συνεδριάζει στην Κω. Ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά και σωματικά τον ανήλικο γιο της συντρόφου του, ο οποίος ήταν 14 ετών τον Μάιο του 2022 και πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση. Οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν στη Ρόδο, σε διάστημα κατά το οποίο ο ανήλικος είχε μόλις εγκατασταθεί στο σπίτι όπου διέμενε η μητέρα του με τον κατηγορούμενο.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 24 Μαΐου 2022, όταν ο μαθητής εμφανίστηκε στο σχολείο του με ένα τραύμα στο δεξί του χέρι. Όταν ρωτήθηκε από τους εκπαιδευτικούς, ο ανήλικος δήλωσε ότι το τραύμα προκλήθηκε από στάχτη από το τσιγάρο του συντρόφου της μητέρας του. Η μητέρα του παιδιού, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι το παιδί έπεσε πάνω στο δικό της τσιγάρο.

Η διεύθυνση του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιφατικές δηλώσεις και το τραύμα του μαθητή, ενημέρωσε εγγράφως τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ημέρα, η Εισαγγελία παρήγγειλε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, η οποία αρχικά επικεντρώθηκε στο ενδεχόμενο σωματικής βλάβης σε βάρος ενός αδύναμου προσώπου.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις και τα ευρήματα

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, κατέθεσαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, η μητέρα του ανήλικου, καθώς και ο ίδιος ο 14χρονος. Την επόμενη ημέρα από την έναρξη της υπόθεσης, ο ανήλικος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Κατά την εξέταση, καταγράφηκαν στα χέρια του εγκαύματα ωοειδούς σχήματος, με διάμετρο περίπου 0,7 εκατοστών το καθένα, τα οποία εκτιμήθηκε ότι είχαν προκληθεί 2 έως 3 ημέρες νωρίτερα.

Εκτός από τα πρόσφατα εγκαύματα, ο ιατροδικαστής εντόπισε και ένα παλαιότερο έγκαυμα που είχε ήδη επουλωθεί, καθώς και εκδορές στον ώμο, στον γλουτό και στον λαιμό του παιδιού. Η εξέταση, η οποία είχε ξεκινήσει με αφορμή το έγκαυμα στο χέρι, αποκάλυψε επιπλέον ευρήματα που κρίθηκαν συμβατά με πρόσφατη σεξουαλική κακοποίηση. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν δύο ημέρες αργότερα από ειδικό γιατρό δημόσιου νοσοκομείου. Όπως επισημαίνεται στο παραπεμπτικό βούλευμα, η σεξουαλική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε τυχαία, με αφορμή το αρχικό τραύμα στο χέρι.

Η κατάσταση του ανήλικου θύματος

Ο ανήλικος έχει πιστοποιημένη αναπηρία 67% και, σύμφωνα με την κατηγορία, ο δείκτης νοημοσύνης του είναι κάτω του 40. Η εξέτασή του πραγματοποιήθηκε με την παρουσία ψυχολόγου, ο οποίος είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας. Ο ψυχολόγος προσάρμοσε τις ερωτήσεις του στις επικοινωνιακές δυνατότητες του παιδιού, προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία.

Στην αρχή της εξέτασης, το παιδί εμφανίστηκε φοβισμένο και απαντούσε «δεν ξέρω» ακόμα και σε απλές ερωτήσεις. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σηκωνόταν συχνά και ασχολιόταν με αντικείμενα που βρίσκονταν στο γραφείο. Στη συνέχεια, έδωσε σύντομες απαντήσεις, αναφέροντας ότι στο σπίτι...

Οι κατηγορίες και η δικαστική διαδικασία

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο εκδόθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Το βούλευμα διατήρησε την προσωρινή του κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Ο άνδρας θα δικαστεί για τρία αδικήματα που φέρονται να τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση.

Τα αδικήματα αυτά είναι η κατάχρηση προσώπου ανίκανου να αντισταθεί σε γενετήσια πράξη, οι γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κάτω των 15 ετών και η σωματική βλάβη αδύναμου προσώπου. Οι ακριβείς ημερομηνίες τέλεσης των πράξεων δεν έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια, αλλά η κατηγορία τις τοποθετεί μέσα στον Μάιο του 2022.

Με πληροφορίες από: Topontiki