Η Σερβία ετοιμάζει επιθετική έκπληξη για τον αγώνα με την Ελλάδα στο nations league

Με μια σημαντική αλλαγή στον επιθετικό της σχεδιασμό αναμένεται να παραταχθεί η εθνική ομάδα της Σερβίας απέναντι στην Ελλάδα, στο αποψινό τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του Nations League. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βέλικο Παούνοβιτς καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει της αναμέτρησης, αναζητώντας λύσεις για να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί της ομάδας του. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 21:45 στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Η τακτική έκπληξη του Παούνοβιτς

Ο Βέλικο Παούνοβιτς εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μαζί στην επίθεση τους Αλεξάνταρ Μίτροβιτς και Λούκα Γιόβιτς. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις από τις προπονήσεις, οι Σέρβοι αναμένεται να δοκιμάσουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον επιθετικό σχήμα.

Η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να προσφέρει διαφορετικές επιθετικές λύσεις στη Σερβία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την ποιότητα και τις διαφορετικές αγωνιστικές δυνατότητες των δύο επιθετικών του, με στόχο να πάρει η ομάδα του τον έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά.

Ο ρόλος των Μίτροβιτς και Γιόβιτς

Ο Λούκα Γιόβιτς προορίζεται για την κορυφή της επίθεσης, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του βασικού σέντερ φορ. Από την άλλη πλευρά, ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς αναμένεται να κινείται λίγο πιο πίσω από τον Γιόβιτς, σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο, με χαρακτηριστικά δεύτερου επιθετικού.

Σε αυτό το σχήμα, ο Μίτροβιτς θα έχει τη δυνατότητα να κινείται ανάμεσα στις γραμμές της αντίπαλης άμυνας, να δημιουργεί χώρους για τον Γιόβιτς και να αξιοποιεί τη δύναμή του στις προσωπικές μονομαχίες. Επίσης, θα μπορεί να κρατά την μπάλα με πλάτη στην αντίπαλη εστία, προσφέροντας πολύτιμες βοήθειες στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Η πιθανή ενδεκάδα της Σερβίας

Για το παιχνίδι με την Ελλάδα, η πιθανή ενδεκάδα της Σερβίας διαμορφώνεται ως εξής: Πέτροβιτς κάτω από τα δοκάρια, Νεντέλκοβιτς, Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς και Μπάμπιτς στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή αναμένονται οι Μπουκίνατς, Λούκιτς, Μαξίμοβιτς και Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Στην επίθεση, όπως προαναφέρθηκε, θα αγωνιστούν οι Μίτροβιτς και Γιόβιτς.

Η αγωνιστική κατάσταση των Σέρβων

Οι Σέρβοι βρίσκονται σε δύσκολη αγωνιστική κατάσταση, καθώς η ήττα με 3-1 από τη Γερμανία αποτέλεσε ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με εννέα ποδοσφαιριστές, έπειτα από δύο αποβολές.

Παράλληλα, η Σερβία έχει συμπληρώσει 14 διαδοχικούς διεθνείς αγώνες χωρίς να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της. Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα έχει καταγράψει μόλις τρεις νίκες και έντεκα ήττες. Η πορεία της στη διοργάνωση οδηγεί στον υποβιβασμό στη League B του Nations League, έπειτα από δύο διαδοχικές παρουσίες στην κορυφαία κατηγορία.

Η πίεση στον Βέλικο Παούνοβιτς

Ο Βέλικο Παούνοβιτς βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας για περισσότερο από έναν χρόνο. Ο ίδιος έχει αναγνωρίσει ότι η Σερβία διανύει περίοδο αγωνιστικής μετάβασης, προσπαθώντας να βρει τα πατήματά της.

Ωστόσο, τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την αδυναμία της ομάδας να παρουσιάσει μια σταθερή εικόνα στους αγώνες της, έχουν αυξήσει την πίεση προς το πρόσωπο του ομοσπονδιακού τεχνικού. Ο αποψινός αγώνας με την Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την πορεία του στον πάγκο της Σερβίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko