Η κατοχύρωση του τίτλου του ψυχολόγου και οι διαφορές με ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας

Η ψήφιση του νόμου για τη σύσταση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Το νέο αυτό πλαίσιο θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το ποιος δικαιούται να χρησιμοποιεί τον τίτλο του ψυχολόγου και πώς οι πολίτες μπορούν να διακρίνουν τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η ανάγκη για σαφήνεια είναι πλέον επιτακτική για όσους αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη.

Ο νομοθετικά κατοχυρωμένος τίτλος του ψυχολόγου

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, ο τίτλος του ψυχολόγου είναι ρητά κατοχυρωμένος. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε έχει απλώς παρακολουθήσει μαθήματα ή διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.

Η Ευγενία Γεωργάκα, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ), διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τις βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση του τίτλου. Συγκεκριμένα, απαιτείται η κατοχή πτυχίου Ψυχολογίας, καθώς και η νόμιμη άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.

Τι δεν αρκεί για την ιδιότητα του ψυχολόγου

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η απλή παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ψυχολογία ή η συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια δεν επαρκούν από μόνα τους για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του ψυχολόγου. Η νομοθεσία είναι σαφής ως προς τις απαιτούμενες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προϋποθέσεις.

Ο νέος νόμος ενισχύει περαιτέρω αυτό το πλαίσιο, προσθέτοντας την υποχρεωτική εγγραφή όλων των νόμιμα αδειοδοτημένων ψυχολόγων στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην καλύτερη ρύθμιση και εποπτεία του επαγγέλματος, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους πολίτες.

Οι διαφορές με ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας

Παρόλο που οι τίτλοι του ψυχολόγου, του ψυχοθεραπευτή και του συμβούλου ψυχικής υγείας χρησιμοποιούνται συχνά στον ευρύτερο χώρο της ψυχικής υγείας, δεν είναι ταυτόσημοι. Η σημαντικότερη θεσμική διάκριση έγκειται στο γεγονός ότι, ενώ ο τίτλος του ψυχολόγου προστατεύεται από τη νομοθεσία, οι τίτλοι του ψυχοθεραπευτή και του συμβούλου ψυχικής υγείας δεν υπάγονται επί του παρόντος σε ένα αντίστοιχο ενιαίο σύστημα κρατικής επαγγελματικής αδειοδότησης.

Αυτή η έλλειψη ενιαίου συστήματος αδειοδότησης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τους τίτλους του ψυχοθεραπευτή ή του συμβούλου ψυχικής υγείας στερούνται επιστημονικής κατάρτισης. Ωστόσο, υπογραμμίζει την ανάγκη οι πολίτες να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις σπουδές και την εξειδίκευση των συγκεκριμένων επαγγελματιών πριν αναζητήσουν τις υπηρεσίες τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Μετά τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος και την ίδρυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων, οι πολίτες που αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη καλούνται να είναι ενήμεροι για τις διαφορές στους επαγγελματικούς τίτλους. Είναι κρίσιμο να γνωρίζουν ότι μόνο ο ψυχολόγος έχει νομοθετικά κατοχυρωμένο τίτλο και απαιτείται πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η υποχρεωτική εγγραφή των νόμιμα αδειοδοτημένων ψυχολόγων στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ψυχολόγων αποτελεί ένα επιπλέον σημείο αναφοράς για τους πολίτες. Για τους επαγγελματίες με τους τίτλους του ψυχοθεραπευτή και του συμβούλου ψυχικής υγείας, η προσεκτική εξέταση των προσόντων και της εξειδίκευσης από τον ενδιαφερόμενο είναι απαραίτητη, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο κρατικό σύστημα αδειοδότησης για αυτούς τους τίτλους.

Με πληροφορίες από: Topontiki