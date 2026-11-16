Τροχαίο στην Αττική Οδό με καραμπόλα τριών οχημάτων – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αθήνας

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στην Αττική Οδό, μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα. Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του εμπορικού κέντρου The Mall Athens, στην περιοχή του Αμαρουσίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Εξαιτίας του συμβάντος, η κίνηση των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Η καραμπόλα στην Αττική Οδό

Το τροχαίο ατύχημα, που περιλάμβανε τρία οχήματα, έλαβε χώρα στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Το ακριβές σημείο της σύγκρουσης ήταν κοντά στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens, στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο. Επίσης, δεν υπάρχει ενημέρωση για τυχόν τραυματισμούς από την καραμπόλα των τριών αυτοκινήτων. Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο ρεύμα της Αττικής Οδού καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην περιοχή, η οποία παραμένει επιβαρυμένη.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Οι συνέπειες του τροχαίου είναι εμφανείς στην κυκλοφορία της Αττικής Οδού, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά στα τμήματα από τη Λεωφόρο Μαραθώνος έως την έξοδο της Κύμης, καθώς και από την Αγία Παρασκευή έως την Κύμης.

Ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Εκεί, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 20 έως 25 λεπτά, καλύπτοντας την απόσταση από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Επιπλέον, καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο προς τη Λαμία.

Έντονη κίνηση και σε άλλες οδικές αρτηρίες

Πέρα από την Αττική Οδό, ο χάρτης κυκλοφορίας δείχνει προβλήματα και σε άλλους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Έντονη κίνηση παρατηρείται στον Κηφισό, τόσο στο τμήμα που οδηγεί προς Περιστέρι όσο και σε αυτό προς Νέα Ιωνία.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στην Αττική Οδό σε άλλες περιοχές, πέραν του σημείου του τροχαίου, συγκεκριμένα στο Μαρούσι και το Χαλάνδρι, αλλά και στην κατεύθυνση προς Γέρακα. Επιβραδύνσεις εμφανίζονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, στο τμήμα που οδηγεί προς Μαρούσι και Κηφισιά. Τέλος, κυκλοφοριακά προβλήματα εντοπίζονται και στην περιοχή του Πειραιά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr