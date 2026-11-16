Αντιπαράθεση για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου: Ανοιχτές πύλες, κλειστά κτήρια στην 53η επέτειο

Με τις πύλες ανοιχτές για τους πολίτες, αλλά τα κτήρια του ιστορικού συγκροτήματος κλειστά, πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η απόφαση της Πρυτανείας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από αντιστασιακούς και φοιτητικούς συλλόγους, οι οποίοι κάνουν λόγο για αλλοίωση του ανοιχτού και συλλογικού χαρακτήρα του εορτασμού.

Η απόφαση της πρυτανείας και οι περιορισμοί

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται ο πρύτανης Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ο οποίος αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά τα κτήρια της Πατησίων από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου. Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επέλεξε να περιορίσει τις εκδηλώσεις αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους του ιστορικού συγκροτήματος.

Η Πρυτανεία επικαλείται την ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων από πιθανές καταστροφές, βανδαλισμούς και περιστατικά βίας. Για την απόφασή της, παραπέμπει και σε όσα είχαν συμβεί κατά τον περσινό εορτασμό, υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι να πραγματοποιηθεί ένας ειρηνικός εορτασμός, αντάξιος της ιστορικής σημασίας της επετείου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, οι εξωτερικές πύλες του Πολυτεχνείου ανοίγουν στις 8:30 το πρωί και κλείνουν στις 18:00 κατά το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, την ημέρα της επετείου της εξέγερσης, η πρόσβαση για το κοινό προβλέπεται από τις 9:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι.

Οι εκδηλώσεις επιτρέπονται μόνο στους καθορισμένους εξωτερικούς χώρους του ιστορικού συγκροτήματος. Η απαγόρευση χρήσης των αιθουσών έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς το Πολυτεχνείο αποτελεί έναν χώρο όχι μόνο ιστορικής μνήμης αλλά και διαρκούς πολιτικής και κοινωνικής συζήτησης.

Οι αντιδράσεις αντιστασιακών και φοιτητών

Ο Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967–1974 έχει καταγγείλει τους περιορισμούς που τέθηκαν, υποστηρίζοντας ότι ο ιστορικός χώρος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία της εκάστοτε πρυτανικής αρχής. Οι αντιστασιακοί θεωρούν ότι η απόφαση αυτή αλλοιώνει τον χαρακτήρα της επετείου.

Αντιδράσεις έχουν εκφράσει και διάφοροι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι αμφισβητούν την αναγκαιότητα των μέτρων που επιβλήθηκαν. Η αντιπαράθεση έχει ενισχυθεί και από την καταγγελία ότι δεν παραχωρήθηκε αίθουσα για την πραγματοποίηση εκδήλωσης από αντιστασιακούς της δικτατορίας, γεγονός που προσθέτει στην ένταση των διαφωνιών.

Η συμβολική διάσταση του Πολυτεχνείου

Η εξέγερση του Νοεμβρίου 1973 συνδέθηκε άρρηκτα με τη διεκδίκηση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της συλλογικής έκφρασης. Για αυτόν τον λόγο, η διαχείριση του ιστορικού χώρου του Πολυτεχνείου αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό και συμβολικό βάρος, καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς για τις αξίες αυτές.

Το Πολυτεχνείο, ως χώρος, ξεπερνά την απλή ιδιότητα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. Είναι ένας τόπος όπου η ιστορική μνήμη συναντά τη ζωντανή πολιτική και κοινωνική συζήτηση, καθιστώντας κάθε απόφαση σχετικά με τη χρήση του αντικείμενο ευρύτερου προβληματισμού.

Το κεντρικό ερώτημα της αντιπαράθεσης

Η προστασία των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων αποτελεί θεμιτή υποχρέωση της διοίκησης του ιδρύματος. Ωστόσο, το κεντρικό ερώτημα που τίθεται στην παρούσα αντιπαράθεση είναι εάν η ανάγκη για ασφάλεια δικαιολογεί τον πλήρη αποκλεισμό των εσωτερικών χώρων από τις επετειακές εκδηλώσεις.

Οι επικριτές της απόφασης της Πρυτανείας θεωρούν ότι η πρόληψη πιθανών επεισοδίων δεν πρέπει να οδηγεί σε γενικευμένους περιορισμούς των εκδηλώσεων. Η αντιπαράθεση, επομένως, δεν αφορά μόνο το άνοιγμα ή το κλείσιμο κάποιων αιθουσών, αλλά τον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία και οι πανεπιστημιακές αρχές αντιλαμβάνονται τη σχέση της ιστορικής μνήμης με τη ζωντανή έκφραση και τη δημοκρατική συζήτηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki