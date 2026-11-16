Το Zeekr 7GT έφτασε στην Ελλάδα: Ηλεκτρικό μοντέλο με τετρακίνηση και 646 ίππους

Το Zeekr 7GT αποτελεί το νεότερο μέλος της οικογένειας Zeekr, έχοντας φτάσει πλέον και στη χώρα μας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εντάσσεται σχεδιαστικά στη σχολή των Shooting Brake, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία ανάμεσα σε ένα τετράθυρο coupe και ένα πρακτικό station wagon.

Η εμφάνισή του είναι δυναμική και εκλεπτυσμένη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την πρώτη ματιά. Στο εμπρός μέρος του οχήματος, μια χαρακτηριστική μαύρη «μάσκα» εκτείνεται ανάμεσα στους προβολείς, θυμίζοντας σχεδιαστικά μοντέλα της Ferrari, όπως η F80 ή η 512 Testarossa.

Σχεδιασμός και καταγωγή

Η Zeekr αποτελεί μέρος του κινεζικού ομίλου Geely, στον οποίο ανήκουν επίσης εταιρείες όπως η Volvo, η Polestar και η Lotus. Παρόλο που το Zeekr 7GT κατασκευάζεται στην Κίνα, ο σχεδιασμός του έχει τις ρίζες του στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Η εξέλιξη του μοντέλου πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τις αυστηρές ευρωπαϊκές απαιτήσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζεται τόσο στην αισθητική όσο και στη λειτουργικότητά του. Αυτή η διπλή καταγωγή συνδυάζει την παραγωγική ικανότητα της Κίνας με την ευρωπαϊκή σχεδιαστική φιλοσοφία.

Εσωτερικό και τεχνολογικές ανέσεις

Στο εσωτερικό του Zeekr 7GT, η ποιότητα κατασκευής είναι εξαιρετική, με τη χρήση ελκυστικών υλικών που δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Η φιλόξενη αίσθηση ενισχύεται από μια ιδιαίτερη, ευχάριστη μυρωδιά που επικρατεί στην καμπίνα.

Οι ανέσεις περιλαμβάνουν θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα με λειτουργία μασάζ, στοιχεία που αποτελούν πλέον βασικό εξοπλισμό σε πολλά αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο σύστημα ήχου, το οποίο διαθέτει 23 ηχεία που μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά, μέσω ενός μενού ρυθμίσεων που παραπέμπει στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) ενός κατασκευαστή ηχείων.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι οι πόρτες, οι οποίες ανοίγουν ηλεκτρικά με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, διαθέτουν σύστημα αυτόματης διακοπής της λειτουργίας τους, εάν εντοπιστεί κάποιο εμπόδιο κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο.

Χώροι και διαστάσεις

Το ηλεκτρικό estate προσφέρει άφθονο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι των επιβατών που κάθονται στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, εξασφαλίζοντας άνετα ταξίδια. Ωστόσο, η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών, που κυμαίνεται από 456 έως 1.390 λίτρα κάτω από την ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα, δεν θεωρείται ιδιαίτερα εντυπωσιακή για ένα όχημα του μεγέθους του.

Το αεροδυναμικό αμάξωμα του Zeekr 7GT έχει μήκος 4,82 μέτρα, γεγονός που το κατατάσσει στα μεγαλύτερα οχήματα της κατηγορίας του. Παρά τις εξωτερικές του διαστάσεις, ο χώρος αποσκευών θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος.

Οδική συμπεριφορά και επιδόσεις

Στην τετρακίνητη έκδοση της δοκιμής, το 7GT επέδειξε απόλυτη στιβαρότητα και άνεση στην κίνηση. Προσφέρει εξαιρετική απόσβεση κραδασμών, χωρίς να δίνει την αίσθηση υπερβολικής μαλακότητας, συμβάλλοντας σε μια ποιοτική οδηγική εμπειρία.

Στη λειτουργία «Normal», το όχημα αντιδρά κάπως νωχελικά στις απότομες εντολές στο γκάζι. Ωστόσο, επιλέγοντας τη λειτουργία «Sport», απελευθερώνονται 646 ίπποι (475 kW), οι οποίοι εκτοξεύουν το ηλεκτρικό όχημα των 2,4 τόνων από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτής της επίδοσης, ο χρόνος αυτός είναι μόλις 0,3 δευτερόλεπτα πιο αργός από εκείνον μιας κατά πολύ ακριβότερης Porsche 911 GTS. Η συμπεριφορά του στις στροφές είναι αναμενόμενα καλή, ένα χαρακτηριστικό στο οποίο συμβάλλει σημαντικά η αερανάρτηση του μοντέλου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis