Καθυστερήσεις και παλαιά συστήματα στις αερομεταφορές: Οι ανησυχίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα αναδεικνύουν οι καταγγελίες των ελεγκτών, ειδικά μετά τα πρόσφατα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις αερομεταφορές των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, Παναγιώτης Ψαρρός, αποκάλυψε πως και στη χώρα μας είχε καταγραφεί παρόμοια τεχνική δυσλειτουργία στις αρχές του 2026, αν και σε μικρότερη έκταση.

Περιστατικό δυσλειτουργίας στην Ελλάδα

Ο κ. Ψαρρός, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε το περιστατικό που είχε σημειωθεί στις 4 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ένα πρόβλημα στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο είχε επηρεάσει τους πομπούς, προκαλώντας μια αλυσιδωτή δυσλειτουργία σε μέρος του συστήματος επικοινωνιών. Η έκταση του συγκεκριμένου περιστατικού δεν ήταν αντίστοιχη με εκείνη της πρόσφατης αναστάτωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η ομοιότητα στον τύπο της τεχνικής δυσλειτουργίας είναι αρκετή για να δημιουργήσει προβληματισμό και να επαναφέρει τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των υποδομών. Ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας καταγγέλλει τις καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των επικοινωνιών και ζητά την άμεση λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Παλαιότητα υποδομών και κρίσιμες επικοινωνίες

Οι επισημάνσεις του κ. Ψαρρού αφορούν την παλαιότητα των υποδομών και τις διαρκείς καθυστερήσεις στην προμήθεια νέων συστημάτων επικοινωνιών. Οι επικοινωνίες μεταξύ των ελεγκτών και των πληρωμάτων των αεροσκαφών αποτελούν ένα κρίσιμο στοιχείο της λειτουργίας της εναέριας κυκλοφορίας, και η αξιοπιστία τους δεν μπορεί να εξαρτάται από συστήματα των οποίων η αναβάθμιση μετατίθεται διαρκώς.

Αν και δεν έχει διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος για συγκεκριμένες πτήσεις, η ανάγκη για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών είναι επιτακτική. Η Πολιτεία καλείται να κάνει όσα απαιτούνται για να περιορίσει τον κίνδυνο μιας δυσλειτουργίας που θα μπορούσε να αποκτήσει μεγαλύτερες διαστάσεις, ελέγχοντας και ενισχύοντας τις υποδομές προτού προκύψει σοβαρότερο πρόβλημα.

Καθυστερήσεις στην προμήθεια νέου συστήματος

Η σοβαρότερη πλευρά των δηλώσεων του προέδρου των ελεγκτών αφορά τη διαδικασία προμήθειας ενός νέου συστήματος επικοινωνιών. Όπως ανέφερε ο κ. Ψαρρός, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιχείρησε να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας, επικαλούμενη λόγους αποκλειστικότητας. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή που εξετάζει τέτοιες διαδικασίες διαπίστωσε ότι δεν είχε προηγηθεί η αναγκαία έρευνα αγοράς.

Ως αποτέλεσμα αυτής της διαπίστωσης, η συγκεκριμένη διαδικασία δεν προχώρησε. Κατά τον κ. Ψαρρό, οι χειρισμοί αυτοί κόστισαν τέσσερις έως πέντε επιπλέον μήνες καθυστέρησης στην προμήθεια των απαραίτητων συστημάτων. Αυτή η εξέλιξη εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Ζητήματα διοικητικής ευθύνης και αναπάντητα ερωτήματα

Από την περιγραφή των γεγονότων προκύπτει ένα σαφές ζήτημα διοικητικής ευθύνης. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί μια τόσο σημαντική προμήθεια δεν προετοιμάστηκε εξαρχής με τρόπο που να διασφαλίζει τόσο τη νομιμότητα όσο και την ταχύτητα της διαδικασίας. Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αναβάθμιση των συστημάτων που είναι κρίσιμα για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πραγματικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα ο διαγωνισμός για την προμήθεια των νέων συστημάτων. Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό πότε προβλέπεται η εγκατάσταση αυτών των συστημάτων, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την έγκαιρη επίλυση του προβλήματος των παρωχημένων υποδομών.

Με πληροφορίες από: Topontiki