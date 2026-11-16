Αυξημένο κατά 8.400% το υλικό παιδικής κακοποίησης με τεχνητή νοημοσύνη, δείχνει έρευνα

Εκρηκτική αύξηση, που ξεπερνά το 8.400%, παρουσίασαν τα βίντεο και οι φωτογραφίες με θέμα τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, τα οποία δημιουργήθηκαν με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), μέσα σε διάστημα μόλις δύο ετών. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από έρευνα που διεξήγαγε ομάδα επιστημόνων στη Σκοτία, υπογραμμίζοντας την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται το πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι υποθέσεις αυτής της φύσης σε παγκόσμια κλίμακα αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 395.300 την περίοδο μεταξύ του 2023 και του 2025.

Διεθνής έρευνα και τα ευρήματα

Οι αριθμοί αυτοί προέκυψαν στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας, στην οποία συμμετείχαν Σκοτσέζοι επιστήμονες από το Childlight Global Child Safety Institute. Το Ινστιτούτο αυτό φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και η εργασία του φωτίζει τις διαστάσεις του προβλήματος της παιδικής εκμετάλλευσης που διευκολύνεται από τεχνολογικά εργαλεία.

Οι ερευνητές εκτίμησαν πως πάνω από 300 εκατομμύρια παιδιά σε διεθνές επίπεδο υφίστανται τουλάχιστον μια μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης που διευκολύνεται από τέτοια εργαλεία. Παράλληλα, η μελέτη αναφέρει ότι ένα παιδί στα τέσσερα αναμένεται να υποστεί κάποιας μορφής κακοποίηση προτού συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει την ευρύτητα του φαινομένου.

Η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την έρευνα, το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργήθηκε με εργαλεία ΤΝ και διαβιβάστηκε από αμερικανικές εταιρείες στο National Center for Missing and Exploited Children παρουσίασε μια εκρηκτική άνοδο. Συγκεκριμένα, από περίπου 4.700 δείγματα το 2023, ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε σε πάνω από 400.000 το 2025.

Αυτή η δραματική αύξηση μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα καταδεικνύει την ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και διακίνηση παράνομου υλικού, θέτοντας σε κίνδυνο χιλιάδες παιδιά.

Τι είναι τα «deepfakes» και οι εφαρμογές γδυσίματος

Το υλικό αυτό, που παράγεται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβάνει τα λεγόμενα «deepfakes» (βαθιά παραποίηση). Πρόκειται για τεχνικές όπου το πρόσωπο ή το σώμα ενός πραγματικού παιδιού τοποθετείται σε οπτικό υλικό σεξουαλικής φύσης μέσα σε δευτερόλεπτα, με τη χρήση ειδικών εφαρμογών που συχνά αναφέρονται ως «εφαρμογές γδυσίματος».

Παρόλο που οι εικόνες αυτές είναι πλαστές και δεν απεικονίζουν πραγματική κακοποίηση τη στιγμή της δημιουργίας τους, οι ερευνητές τονίζουν πως το κακό που υφίστανται τα παιδιά είναι πολύ απτό. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκβιάζονται παιδιά, για την απόσπαση χρημάτων ή, ακόμα χειρότερα, για την απόσπαση πραγματικών αυτή τη φορά εικόνων, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο εκμετάλλευσης και απειλών.

Κενά στα κυβερνητικά δεδομένα

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως το πρόβλημα αυτό θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο απλούς ανθρώπους, αλλά δεν γλιτώνουν ούτε οι διασημότητες, καθώς η τεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία ψευδών εικόνων για οποιοδήποτε πρόσωπο. Η μελέτη προειδοποιεί ότι σοβαρά κενά στα κυβερνητικά δεδομένα εμποδίζουν σημαντικά τις προσπάθειες πρόληψης και προστασίας των παιδιών από αυτό το αναδυόμενο φαινόμενο.

Η έλλειψη ολοκληρωμένων στοιχείων και η αδυναμία παρακολούθησης της έκτασης του προβλήματος καθιστούν δυσχερή την αποτελεσματική αντιμετώπιση και την εφαρμογή μέτρων που θα μπορούσαν να θωρακίσουν τα παιδιά από τους κινδύνους της ψηφιακής εποχής.

Με πληροφορίες από: Enikos