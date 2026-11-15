Η Λε Μαν διέλυσε τη Βιλερμπάν με 109-93 πριν τον αγώνα με τον Άρη

Η Λε Μαν σημείωσε μια εμφατική νίκη επί της Βιλερμπάν με σκορ 109-93, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αυτή η επικράτηση αποτελεί την πέμπτη διαδοχική για τη γαλλική ομάδα, η οποία πλέον ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία για τον επερχόμενο αγώνα της στο EuroCup.

Η αναμέτρηση με τον Άρη αναμένεται να βρει τη Λε Μαν με την επίθεσή της σε εξαιρετικό ρυθμό, μετά την εντυπωσιακή της εμφάνιση απέναντι στην Βιλερμπάν.

Η επικράτηση επί της Βιλερμπάν και το εντυπωσιακό σερί

Η Λε Μαν συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την πορεία της στο γαλλικό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας με επιτυχία και το εμπόδιο της Βιλερμπάν. Η νίκη με το υψηλό σκορ των 109-93 αντικατοπτρίζει την επιθετική της δεινότητα και την καλή της κατάσταση, καθώς η ομάδα έχει αναπτύξει έναν εξαιρετικό ρυθμό.

Με αυτή την επικράτηση, η γαλλική ομάδα έφτασε τις πέντε διαδοχικές νίκες, διευρύνοντας το νικηφόρο σερί της στα πέντε θετικά αποτελέσματα. Η Λε Μαν ανέβηκε έτσι στο 7-1 στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, διατηρώντας τη δεύτερη θέση, με μοναδική ομάδα που βρίσκεται ψηλότερα την Παρί.

Οι πρωταγωνιστές της Λε Μαν

Στην αναμέτρηση απέναντι στη Βιλερμπάν, αρκετοί παίκτες της Λε Μαν ξεχώρισαν με την απόδοσή τους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη του υψηλού σκορ. Πρωταγωνιστής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Τζόρνταν Κινγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του επιθετικά.

Τον Κινγκ ακολούθησαν σε απόδοση οι Μελβίν Αζινσά και Λουκά Ντιφάλ, οι οποίοι σημείωσαν από 17 πόντους έκαστος, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση της Λε Μαν. Επίσης, ο Κάρλος Στιούαρτ είχε μια δυναμική παρουσία, συνεισφέροντας και αυτός 17 πόντους, ενώ παράλληλα μάζεψε 5 ριμπάουντ, δείχνοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του.

Η εικόνα της Βιλερμπάν

Από την πλευρά της Βιλερμπάν, παρά την ήττα, υπήρξαν και ατομικές επιδόσεις που ξεχώρισαν. Ο Πάτι Μιλς ήταν ο παίκτης που διακρίθηκε για την ομάδα του, σημειώνοντας 19 πόντους, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική απέναντι στην ανεβασμένη Λε Μαν.

Ωστόσο, η προσπάθεια του Μιλς δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα της Βιλερμπάν, η οποία μετά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, έπεσε στο 6-2 στη βαθμολογία του γαλλικού πρωταθλήματος.

Επόμενος σταθμός: Θεσσαλονίκη και ο Άρης

Μετά την επιτυχία στο εγχώριο πρωτάθλημα, η Λε Μαν στρέφει πλέον την προσοχή της στην ευρωπαϊκή της υποχρέωση. Το επόμενο εμπόδιο για τη γαλλική ομάδα είναι ο Άρης, τον οποίο θα αντιμετωπίσει στο πλαίσιο του EuroCup.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 20:00. Η Λε Μαν θα βρεθεί στο Nick Galis Hall της Θεσσαλονίκης για να αναμετρηθεί με τους «κίτρινους», σε έναν αγώνα που αναμένεται με ενδιαφέρον, δεδομένης της φόρας με την οποία έρχεται η γαλλική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta