Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο (14/11) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Οι αρχές επικεντρώνονται στις συνθήκες εγκλωβισμού των δύο ανδρών, καθώς και στην πιθανή δυσλειτουργία των αναπνευστικών συσκευών που χρησιμοποιούσαν. Παράλληλα, η υπόθεση έχει λάβει και ποινική διάσταση, καθώς έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για εμπρησμό σε βάρος τριών ατόμων.

Ο τραγικός απολογισμός και οι διώξεις

Η φωτιά στο Ζεφύρι είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο του 44χρονου Ηλία Βαλατσού και του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Ένας 43χρονος συνάδελφός τους τραυματίστηκε κατά το ίδιο περιστατικό. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν.

Για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό σε βάρος της 34χρονης μητέρας και των δύο ανήλικων κοριτσιών της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Επιπλέον, οι αρχές αναζητούν τον 44χρονο πατέρα της οικογένειας, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο οι αναπνευστικές συσκευές

Ένα από τα κεντρικά σημεία της έρευνας αφορά τις αναπνευστικές συσκευές που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες. Οι αρχές καλούνται να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες παγιδεύτηκαν στο υπόγειο του κτιρίου, παρά τον προστατευτικό εξοπλισμό που διέθεταν. Για τον λόγο αυτό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει κατασχέσει τις συγκεκριμένες συσκευές.

Οι κατασχεθείσες αναπνευστικές συσκευές πρόκειται να αποσταλούν σε πιστοποιημένα εργαστήρια για ενδελεχή εξέταση. Οι αναλύσεις θα επικεντρωθούν στο αν οι συσκευές παρουσίασαν κάποια δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, γεγονός που θα μπορούσε να διαδραμάτισε ρόλο στον εγκλωβισμό και τον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

Ευρήματα αυτοψίας και μαρτυρίες

Σημαντικά στοιχεία στην υπόθεση προσθέτουν η έκθεση αυτοψίας, η μαρτυρία του τραυματία συναδέλφου των θυμάτων, καθώς και οι απολογίες της 34χρονης μητέρας και των δύο ανήλικων κοριτσιών της. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει την ακριβή αιτία θανάτου των δύο πυροσβεστών και να διευκρινίσει εάν έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της εισπνοής καπνού.

Πηγές με γνώση της έρευνας ανέφεραν ότι ο 43χρονος πυροσβέστης, ο οποίος επέζησε, περιέγραψε προφορικά πως κάποια στιγμή άκουσε τον 44χρονο επικεφαλής αξιωματικό να φωνάζει ότι είχε εγκλωβιστεί. Επιπλέον, κατά τον εντοπισμό του 44χρονου, διαπιστώθηκε ότι η φιάλη της αναπνευστικής συσκευής του είχε σκαλώσει σε ένα προεξέχον μεταλλικό αντικείμενο. Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται κρίσιμο και περιλαμβάνεται στα στοιχεία που εξετάζονται για τις συνθήκες εγκλωβισμού του.

Προηγούμενο περιστατικό με αναπνευστική συσκευή

Η διερεύνηση του εξοπλισμού των πυροσβεστών επαναφέρει στη μνήμη ένα παρόμοιο περιστατικό που είχε λάβει χώρα το 2012 στο Ηράκλειο. Τότε, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης της Πυροσβεστικής, ένας πυροσβέστης είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Τα προβλήματα αυτά είχαν συνδεθεί με τη χρήση της αναπνευστικής συσκευής του, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος πυροσβέστης να αποκτήσει αναπηρία σε ποσοστό 80%.

Με πληροφορίες από: Enikos