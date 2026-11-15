Ηράκλειο: Συνελήφθησαν οι γονείς του βρέφους που πέθανε μετά από κατάποση βενζίνης

Στη σύλληψη των γονέων ενός 18 μηνών βρέφους, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από περιστατικό κατάποσης βενζίνης, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου. Η τραγική αυτή υπόθεση εκτυλίχθηκε στη Νέα Αλικαρνασσό και κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Το παιδί είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Η σύλληψη των γονέων και η αρχή της έρευνας

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου κινήθηκαν με ταχύτητα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό. Η τραγωδία, που αφορά τον θάνατο ενός μόλις 18 μηνών παιδιού, οδήγησε τις αρχές στην άμεση διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Η έρευνα αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη των γονέων του άτυχου βρέφους.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα αναλάβει την περαιτέρω εξέταση των στοιχείων. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για να διαλευκάνουν τι ακριβώς συνέβη και πώς το μικρό παιδί βρέθηκε εκτεθειμένο στον συγκεκριμένο κίνδυνο της κατάποσης βενζίνης.

Οι προσπάθειες συγκέντρωσης στοιχείων

Από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό ήρθε στο φως, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου επιχείρησαν να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Στόχος τους ήταν η πλήρης αποσαφήνιση των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη του 18 μηνών βρέφους. Η διερεύνηση αφορούσε τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί φέρεται να κατάπιε βενζίνη, ένα γεγονός που προκάλεσε τον θάνατό του.

Οι ενέργειες των αστυνομικών ήταν εντατικές, καθώς προσπάθησαν να ανασυνθέσουν την εικόνα των γεγονότων. Η συλλογή πληροφοριών και μαρτυριών αποτελεί βασικό κομμάτι της διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και να αποδοθεί δικαιοσύνη για την απώλεια του παιδιού.

Η μάχη των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ

Το 18 μηνών παιδί είχε μεταφερθεί εσπευσμένα το βράδυ της Κυριακής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Η κατάσταση της υγείας του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, γεγονός που οδήγησε στην άμεση εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων (ΜΕΘ Παίδων) του νοσοκομείου.

Εκεί, οι γιατροί έδωσαν μια σκληρή μάχη για να κρατήσουν το μικρό παιδί στη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και την επιστημονική τους κατάρτιση, το 18 μηνών βρέφος κατέληξε. Η απώλεια του παιδιού προκάλεσε βαθιά θλίψη και στους ανθρώπους του ιατρικού προσωπικού που κλήθηκαν να το περιθάλψουν.

Συνεχιζόμενες έρευνες και κλίμα στην Ασφάλεια

Οι αστυνομικές έρευνες για την υπόθεση της Νέας Αλικαρνασσού συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Αναμένονται εξελίξεις για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες το 18 μηνών βρέφος έχασε τη ζωή του. Η διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών αποτελεί τον κύριο στόχο των αρχών, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει συγκλονισμό.

Το κλίμα στην Ασφάλεια Ηρακλείου είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς οι αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με την υπόθεση δηλώνουν συγκλονισμένοι από την απώλεια του παιδιού. Πρόκειται για ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και στους ίδιους τους ανθρώπους που κλήθηκαν να διερευνήσουν τις συνθήκες αυτής της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki