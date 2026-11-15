Η Πυροσβεστική θρηνεί: Ο 44χρονος Ηλίας Βαλάτσος είχε πέσει από τον 5ο όροφο πριν 15 χρόνια και σώθηκε

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς δύο πυροσβέστες, ηλικίας 44 και 23 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Το τραγικό περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου 2026, βυθίζοντας στον θρήνο τις οικογένειες των δύο ανδρών, καθώς και τις περιοχές του Περιστερίου και της Καστοριάς.

Το τραγικό τέλος του Ηλία Βαλάτσου και του Γιώργου Ζυμπίδη

Οι δύο πυροσβέστες, ο 44χρονος Ηλίας Βαλάτσος και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, άφησαν την τελευταία τους πνοή εν ώρα καθήκοντος, προσφέροντας τη ζωή τους στο επάγγελμα που αγαπούσαν. Ο θάνατός τους έχει προκαλέσει βαθιά οδύνη σε όλο το σώμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία πενθεί την απώλεια δύο μελών της.

Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες. Η οικογένεια του 44χρονου Ηλία Βαλάτσου έχει εκφράσει την επιθυμία να μην πραγματοποιηθεί νεκροψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής.

Η αποκάλυψη του ξαδέλφου για τον 44χρονο πυροσβέστη

Ο ξάδερφος του 44χρονου Ηλία Βαλάτσου μίλησε για τον εκλιπόντα, περιγράφοντας τη στενή σχέση που είχαν, καθώς μεγάλωσαν μαζί σαν αδέλφια. Όπως ανέφερε, ο πατέρας του Ηλία τον μεγάλωσε, καθώς η μητέρα του είχε πεθάνει πριν από τέσσερα χρόνια. «Μαζί μεγαλώσαμε. Είχαμε περάσει μαζί τα παιδικά μας χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ξάδερφος τόνισε την αφοσίωση του Ηλία στο επάγγελμά του και την προσφορά του στους άλλους. «Έδινε τη ζωή του για το επάγγελμά του και τους άλλους. Και στο Μάτι και παντού και σε όλες τις φωτιές της Ελλάδος. Και στη Ρόδο είχε πάει πολλές φορές. Έμπαινε πάντα μπροστά. Αυτός ήταν ο Ηλίας», είπε με λόγια καρδιάς, σκιαγραφώντας το προφίλ ενός ανθρώπου που δεν δίσταζε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Το σοβαρό ατύχημα και η απόφαση για την Πυροσβεστική

Μια συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε ο ξάδερφος του Ηλία Βαλάτσου, αναφέροντας ένα σοβαρό ατύχημα που είχε ο 44χρονος περίπου 15 χρόνια πριν. Τότε, ο Ηλίας εργαζόταν ως οικοδόμος και είχε πέσει από τον 5ο όροφο ενός κτιρίου. Ευτυχώς, είχε σωθεί από την πτώση, ένα γεγονός που σημάδεψε τη ζωή του.

Μετά το ατύχημα, ο θείος του, ο οποίος τον είχε μεγαλώσει σαν παιδί του, τον παρότρυνε να εγκαταλείψει την οικοδομή και να ενταχθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο Ηλίας αγαπούσε και επιθυμούσε να γίνει πυροσβέστης, μια επιλογή που τελικά ακολούθησε. Δεκαπέντε χρόνια μετά από εκείνο το περιστατικό και ύστερα από αμέτρητες μάχες που έδωσε με τις φλόγες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ο Ηλίας Βαλάτσος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, μαζί με τον 23χρονο συνάδελφό του.

Ερωτήματα για τις συνθήκες της επιχείρησης

Οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών εκφράζουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες της επιχείρησης στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του Ζεφυρίου. Ο ξάδερφος του Ηλία Βαλάτσου δήλωσε ότι δεν τους έχουν δοθεί επαρκείς πληροφορίες, πέρα από την αναφορά για «ισχυρή πυροσβεστική δύναμη».

«Ποια ισχυρή πυροσβεστική δύναμη; Και γιατί μπήκαν μέσα τρία άτομα; Και γιατί τους ψάχνανε 1,5 ώρα; Τόση ώρα χρειάστηκε για να τους βγάλουν έξω», αναρωτήθηκε ο ξάδερφος. Πρόσθεσε επίσης ότι ο τρίτος πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση πρόλαβε να σωθεί, καθώς βρισκόταν πιο πίσω. «Μπήκανε τρία άτομα στα τυφλά, χωρίς να ξέρουν τίποτα, σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο», κατέληξε, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες της οικογένειας για τον τρόπο που διεξήχθη η επιχείρηση.

Με πληροφορίες από: Newsit