Συλλήψεις τεσσάρων οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Θεσσαλονίκη

Τέσσερις οδηγοί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην πόλη.

Σε δύο από τις περιπτώσεις, οι οδηγοί όχι μόνο βρέθηκαν να έχουν καταναλώσει αλκοόλ, αλλά επιχείρησαν και να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο, προβαίνοντας σε επικίνδυνους ελιγμούς και εμπλεκόμενοι σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές.

Περιστατικό στην οδό Γιαννιτσών: Επικίνδυνοι ελιγμοί και πρόστιμα

Ένα από τα περιστατικά αφορούσε έναν 31χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών. Οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα και αγνόησε επανειλημμένα τα σήματα στάσης που του έκαναν οι αστυνομικοί, προσπαθώντας να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής, ο 31χρονος παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο, με αποτέλεσμα να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, από το οποίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Οι ενέργειές του δημιούργησαν σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Ο έλεγχος που ακολούθησε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου επιβεβαίωσε ότι ο 31χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν συνολικά πέντε τροχονομικές παραβάσεις, με τα πρόστιμα για αυτές να ανέρχονται στο ποσό των 2.425 ευρώ.

Απόπειρα διαφυγής και σύγκρουση στο κέντρο

Σε ένα δεύτερο περιστατικό, τις πρώτες πρωινές ώρες, συνελήφθη ένας 37χρονος οδηγός αυτοκινήτου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου. Ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, δείχνοντας την πρόθεσή του να αποφύγει τον έλεγχο.

Προκειμένου να διαφύγει, ο 37χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς στους δρόμους της πόλης. Η πορεία του οχήματός του τερματίστηκε απότομα όταν προσέκρουσε σε κολώνα, η οποία βρισκόταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως και στις άλλες περιπτώσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που συνέβαλε στην επικίνδυνη συμπεριφορά του και στην πρόκληση του ατυχήματος.

Επιπλέον συλλήψεις σε Σφαγεία και κέντρο πόλης

Οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησαν σε δύο ακόμη συλλήψεις οδηγών που βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενισχύοντας την εικόνα των συχνών παραβάσεων.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή των Σφαγείων, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη ενός 42χρονου άνδρα. Ο εν λόγω οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί το όχημά του έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, κάτι που απαγορεύεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τέλος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνελήφθη και ένας 26χρονος οδηγός. Και στην περίπτωση αυτή, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός οδηγούσε ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο ενώ βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλ, συμπληρώνοντας τον κατάλογο των παραβατών του τελευταίου 24ωρου.

Εντατικοί έλεγχοι για την οδική ασφάλεια

Οι τέσσερις αυτές συλλήψεις αποτελούν μέρος των συστηματικών ελέγχων που διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία με στόχο την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Η δράση αυτή έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία τόσο των οδηγών όσο και των πεζών.

Οι αρχές τονίζουν τη σημασία της συμμόρφωσης με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και την αποφυγή της οδήγησης μετά από κατανάλωση αλκοόλ, προκειμένου να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και οι συνέπειές τους.

Με πληροφορίες από: Enikos