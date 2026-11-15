Η διπλή ανάπλαση μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για τον Άρη

Ο Άρης επαναφέρει δυναμικά το θέμα της διπλής ανάπλασης, μέσω της επιτροπής που έχει συσταθεί από τον Ερασιτέχνη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου γηπέδου και στην παράλληλη αξιοποίηση μιας σημαντικής έκτασης, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος που θα ξεπερνά τα στενά όρια μιας ποδοσφαιρικής εταιρείας. Το σχέδιο αυτό θεωρείται κρίσιμο για την απόκτηση διαφορετικής δυναμικής για τον σύλλογο, σε μια αγορά όπου τα μεγάλα επενδυτικά projects συνδέονται όλο και περισσότερο με το real estate.

Η πρόταση της διπλής ανάπλασης

Η ουσία της υπόθεσης βρίσκεται στην προσθήκη ενός real estate case στην εξίσωση, κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή επένδυση σε μια ποδοσφαιρική εταιρεία. Η διπλή ανάπλαση, όπως την επαναφέρει ο Άρης, προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου γηπέδου και ταυτόχρονα την αξιοποίηση μιας σημαντικής έκτασης. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πνεύμονα πρασίνου στον κεντρικό ιστό της πόλης, παράλληλα με την ανάπτυξη εμπορικών και ψυχαγωγικών χώρων.

Αυτό το συνολικό εγχείρημα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να δημιουργήσει ένα επενδυτικό αφήγημα που δεν θα αφορά αποκλειστικά το ποδόσφαιρο. Το ολοκαίνουργιο γήπεδο θα έχει προδιαγραφές που θα του επιτρέπουν να φιλοξενεί τελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Παράλληλα, το οικοδομικό τετράγωνο θα περιλαμβάνει, πέρα από το γήπεδο, εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης, μια ξενοδοχειακή μονάδα, χώρους συναυλιών και μεγάλων εκδηλώσεων, συνεδριακές αίθουσες και γραφεία, αποτελώντας «φιλέτα» για όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν.

Η μελέτη της Deloitte και η βιωσιμότητα του εγχειρήματος

Μια μελέτη που εκπόνησε η Deloitte, και την οποία έχει στα χέρια του ο Α.Σ. Άρης, εξέτασε τη βιωσιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος. Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν θετικά, καθώς το project κρίθηκε όχι μόνο οικονομικά βιώσιμο, αλλά και ελκυστικό ως προς την επενδυτική του διάσταση. Αυτό το εύρημα ενισχύει τη θέση του συλλόγου για την προώθηση του σχεδίου.

Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί την τάση της ελληνικής αγοράς, όπου μεγάλα επενδυτικά projects συνδέονται ολοένα και περισσότερο με το real estate, όπως φαίνεται και από το παράδειγμα του Ellinikon Sports Park. Η ενσωμάτωση του real estate στην ανάπτυξη του γηπέδου προσδίδει μια νέα διάσταση στην επένδυση, καθιστώντας την πιο ελκυστική για πιθανούς επενδυτές.

Γιατί η διπλή ανάπλαση αποτελεί επενδυτικό δέλεαρ

Στην παρούσα συγκυρία του ελληνικού ποδοσφαιρικού γίγνεσθαι, είναι δύσκολο να προκύψει επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΠΑΕ Άρης μόνο ως ποδοσφαιρική εταιρεία. Η ύπαρξη ενός συνολικού project, το οποίο περιλαμβάνει το γήπεδο, την αξιοποίηση γης και την ανάπτυξη real estate, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν διαφορετικό λόγο για την είσοδο ενός επενδυτή στην εξίσωση.

Με αυτό τον τρόπο, ένας επενδυτής δεν αγοράζει απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά συμμετέχει σε ένα ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο. Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί ένα πιο ολοκληρωμένο και ελκυστικό πακέτο, το οποίο μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια που διαφορετικά θα ήταν απρόσιτα για τον σύλλογο, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

Οι κινήσεις της επιτροπής του Ερασιτέχνη

Η ομάδα εργασίας που έχει συστήσει ο Ερασιτέχνης Άρης έχει αναλάβει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτού του μεγαλεπήβολου σχεδίου. Μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, η επιτροπή έχει ήδη κάνει αρκετές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ενέργειές της περιλαμβάνουν συναντήσεις με βουλευτές όλων των κομμάτων, καθώς και επαφές με διάφορους θεσμικούς φορείς.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, εντάσσοντας το ζήτημα της διπλής ανάπλασης σε μια προσπάθεια να αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινωνική και πολιτική δυναμική. Ο απώτερος στόχος είναι να υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση για τη διπλή ανάπλαση, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη υποστήριξη για την προώθηση και υλοποίηση του project.

Με πληροφορίες από: Athletiko