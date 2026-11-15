Τα δραματικά λεπτά μετά την παράσυρση της 36χρονης στο Καματερό: «Πρόσεχε το παιδί» είπε στον σύζυγό της

Μια 36χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό, μετά από σοβαρή παράσυρση από αυτοκίνητο σε δρόμο του Καματερού. Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, αφήνοντας τη γυναίκα με πολλαπλά τραύματα. Ο σύζυγός της, που βρέθηκε αμέσως στο σημείο, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και τα λόγια της τραυματισμένης γυναίκας του.

Η στιγμή της παράσυρσης και η εκσφενδόνιση

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής, σε δρόμο του Καματερού. Η 36χρονη γυναίκα είχε παρκάρει το αυτοκίνητό της, όπως συνηθίζει κάθε πρωί, προκειμένου να πάρει έναν καφέ πριν μεταβεί στην εργασία της. Μόλις έκλεισε την πόρτα του οχήματος και περίμενε να διασχίσει τον δρόμο, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα την παρέσυρε.

Ο σύζυγός της περιέγραψε λεπτομερώς το συμβάν, αναφέροντας πως «η σύζυγός μου είχε παρκάρει κανονικά, κατέβηκε, άνοιξε την πόρτα της και ήθελε να πάρει τον πρωινό της καφέ για να πάει στη δουλειά, όπως κάνει κάθε πρωί τέτοια ώρα». Ο οδηγός του οχήματος την παρέσυρε με σφοδρότητα, εκσφενδονίζοντάς την αρκετά μέτρα. Η γυναίκα έκανε τέσσερις σβούρες στον αέρα πριν πέσει απότομα στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Τα δραματικά λόγια της 36χρονης στον σύζυγό της

Ο σύζυγος της 36χρονης βρέθηκε από το πρώτο λεπτό στο σημείο του τροχαίου, αντικρίζοντας τη γυναίκα του σοβαρά χτυπημένη στο οδόστρωμα. Μιλώντας το πρωί της Κυριακής (15.11.26) στο Mega, περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν την παράσυρση και τις πρώτες λέξεις που αντάλλαξε με τη σύζυγό του.

«Πάω εγώ, με αναγνώρισε αμέσως. Μου κράτησε το χέρι με το άλλο χέρι της. Μου λέει “πονάω, δεν αντέχω, σβήνω. Πρόσεχε το παιδί μας”», δήλωσε ο άνδρας, μεταφέροντας τα δραματικά λόγια της τραυματισμένης γυναίκας. Εκείνος προσπάθησε να την καθησυχάσει, λέγοντας της «δεν είναι κάτι, είναι από το σοκ. Έχεις χτυπήσει. Όλα θα πάνε καλά».

Ωστόσο, η 36χρονη επέμενε στην κρισιμότητα της κατάστασής της, απαντώντας στον σύζυγό της: «Όχι, πεθαίνω», «Δεν είμαι καλά». Ο σύζυγος της τραυματισμένης γυναίκας της ζήτησε να κάνει υπομονή, διαβεβαιώνοντάς την ότι το ασθενοφόρο ερχόταν και θα πήγαιναν στο νοσοκομείο για να γίνει καλά. Λίγο αργότερα, το ασθενοφόρο έφτασε και οι τραυματιοφορείς μετέφεραν τη γυναίκα στον Ερυθρό Σταυρό.

Η κατάσταση της υγείας της και οι σοβαροί τραυματισμοί

Η κατάσταση της υγείας της 36χρονης παραμένει κρίσιμη, καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα σε όλο της το σώμα. Ο σύζυγός της επεσήμανε ότι οι πρώτες 72 ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας της.

«Έχει πάρα πολλές κακώσεις στο σώμα της. Έχει πολλαπλά κατάγματα. Όλη η αριστερή πλευρά είναι θρυμματισμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Έχει υποβληθεί ήδη στο πρώτο χειρουργείο στην κνήμη, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε ανθρωπίνως δυνατόν για να σταματήσουν τις αιμορραγίες.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, η γυναίκα φέρει σοβαρότατες ζημιές, για τις οποίες δεν είναι ακόμα γνωστό ποιες επιπλοκές μπορεί να προκαλέσουν στα επόμενα εικοσιτετράωρα που ακολουθούν.

Η αντίδραση του οδηγού

Στο σημείο του τροχαίου, μετά την παράσυρση, βρισκόταν και ο οδηγός του αυτοκινήτου. Ο σύζυγος της 36χρονης ανέφερε ότι ο οδηγός ήταν εκεί και φαινόταν «μια χαρά».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο οδηγός έλεγε «τι έκανα», χωρίς να προσθέσει κάτι άλλο σχετικά με το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Newsit