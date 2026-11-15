Έκρηξη σε ΑΤΜ της Euronet στο Νέο Ηράκλειο: Άγνωστοι άρπαξαν χρήματα και εξαφανίστηκαν

Ένα περιστατικό έκρηξης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) της εταιρείας Euronet, στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου. Άγνωστοι δράστες προκάλεσαν την έκρηξη και στη συνέχεια άρπαξαν τις κασετίνες που περιείχαν χρήματα, πριν εξαφανιστούν από το σημείο. Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 3:45 το πρωί, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Το χρονικό της έκρηξης

Η έκρηξη στο ΑΤΜ καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:45, σε ένα αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων που ανήκει στην εταιρεία Euronet. Η συγκεκριμένη ώρα υποδεικνύει ότι οι δράστες επέλεξαν να δράσουν υπό το κάλυμμα του σκότους, εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες της νύχτας, όπου η κίνηση είναι περιορισμένη.

Το ΑΤΜ, το οποίο βρισκόταν σε πρόσοψη καταστήματος, υπέστη σοβαρές ζημιές από την έκρηξη. Η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο την πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος και την αφαίρεση των χρημάτων που φυλάσσονταν σε αυτό. Η μέθοδος της έκρηξης χρησιμοποιήθηκε για να παραβιαστεί το αυτόματο μηχάνημα με βίαιο τρόπο, επιτρέποντας στους δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση στις κασετίνες με τα μετρητά.

Η τοποθεσία του περιστατικού

Το σημείο όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, το ΑΤΜ ήταν εγκατεστημένο στη συμβολή των οδών Σκουφά και Λεωφόρου Κύμης. Αυτή η τοποθεσία αποτελεί έναν κεντρικό άξονα της περιοχής, γεγονός που καθιστά το συμβάν ιδιαίτερα ανησυχητικό, παρόλο που η ώρα της επίθεσης ήταν τέτοια που η κίνηση ήταν περιορισμένη.

Το αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων ήταν τοποθετημένο στην πρόσοψη ενός καταστήματος της αλυσίδας ΑΒ. Η επιλογή αυτής της θέσης από τους δράστες επέτρεψε την άμεση πρόσβαση στο ΑΤΜ, καθώς βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Η πρόσοψη του καταστήματος υπέστη επίσης ζημιές από την ισχύ της έκρηξης, η οποία προκλήθηκε με σκοπό την παραβίαση του μηχανήματος.

Η δράση των αγνώστων

Οι δράστες, των οποίων η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, ενήργησαν μεθοδικά και με μεγάλη ταχύτητα. Αρχικά, προκάλεσαν την έκρηξη στο ΑΤΜ της Euronet, χρησιμοποιώντας πιθανώς κάποιο εκρηκτικό μηχανισμό. Η έκρηξη ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να ανοίξει το μηχάνημα και να επιτρέψει την πρόσβαση στο περιεχόμενό του, δηλαδή στις κασετίνες με τα χρήματα.

Αμέσως μετά την έκρηξη, οι άγνωστοι κινήθηκαν γρήγορα για να ολοκληρώσουν την πράξη τους. Άρπαξαν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα από το εσωτερικό του ΑΤΜ. Η ταχύτητα των κινήσεών τους υποδηλώνει προμελετημένο σχέδιο και οργάνωση, καθώς δεν άφησαν περιθώρια για αντίδραση ή εντοπισμό τους κατά τη διάρκεια της κλοπής.

Η εξαφάνιση μετά την κλοπή

Αφού οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα, εξαφανίστηκαν άμεσα από το σημείο του συμβάντος. Η διαφυγή τους πραγματοποιήθηκε χωρίς να γίνουν αντιληπτοί ή να συλληφθούν από τις αρχές ή διερχόμενους πολίτες. Η απουσία περαιτέρω πληροφοριών για τη διαδρομή διαφυγής τους υπογραμμίζει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της δράσης τους, καθώς και την προετοιμασία που είχαν κάνει.

Οι κασετίνες που άρπαξαν περιείχαν το χρηματικό ποσό που βρισκόταν αποθηκευμένο στο ΑΤΜ εκείνη τη στιγμή. Η αξία των κλοπιμαίων δεν έχει προσδιοριστεί στις διαθέσιμες πληροφορίες, ωστόσο η πράξη τους αφορούσε την αφαίρεση μετρητών από το αυτόματο μηχάνημα, προκαλώντας σημαντική υλική ζημιά και απώλεια χρημάτων.

Η έρευνα από τις αρχές

Την υπόθεση της έκρηξης και της κλοπής στο Νέο Ηράκλειο έχει αναλάβει ειδική υπηρεσία για τη διερεύνηση. Συγκεκριμένα, την έρευνα διεξάγει το «ελληνικό FBI». Αυτή η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων και την ταυτοποίηση των δραστών, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες μεθόδους.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων από τον τόπο του συμβάντος. Η διερεύνηση περιλαμβάνει την εξέταση των υπολειμμάτων της έκρηξης, την αναζήτηση μαρτυριών από την περιοχή και την αξιοποίηση τυχόν βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως υπάρχουν κοντά στο σημείο. Στόχος είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη των αγνώστων δραστών που προκάλεσαν την έκρηξη και αφαίρεσαν τα χρήματα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis