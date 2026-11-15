Η τραγωδία στο Ζεφύρι: Έμειναν από οξυγόνο οι δύο πυροσβέστες

Χωρίς οξυγόνο έμειναν οι δύο πυροσβέστες, Ηλίας Βαλατσός, 44 ετών, και Γιώργος Ζυμπίδης, 23 ετών, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς. Το περιστατικό συνέβη σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι. Αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν αυτό το γεγονός, προσθέτοντας ότι παραμένει μυστήριο τι ακριβώς συνέβη με τις μπουκάλες οξυγόνου τους.

Οι συνθήκες του τραγικού θανάτου

Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο κτίριο με τον πλήρη εξοπλισμό τους, συμπεριλαμβανομένων των μπουκαλών οξυγόνου. Οι συγκεκριμένες μπουκάλες είναι σχεδιασμένες να παρέχουν οξυγόνο για τουλάχιστον 20 λεπτά, με τη διάρκεια να εξαρτάται από την ένταση της αναπνοής του κάθε πυροσβέστη. Ωστόσο, όταν οι δύο συνάδελφοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο κτίριο, διαπιστώθηκε ότι οι μπουκάλες οξυγόνου τους ήταν εντελώς άδειες.

Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι ο θάνατός τους επήλθε λόγω έλλειψης οξυγόνου. Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως το κύριο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι γιατί οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να βγουν από το κτίριο νωρίτερα, δεδομένων των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Το μυστήριο της μη εξόδου

Σύμφωνα με τις διαδικασίες, οι μπουκάλες οξυγόνου εκπέμπουν έναν προειδοποιητικό ήχο, ένα σφύριγμα, περίπου πέντε λεπτά πριν εξαντληθεί το οξυγόνο. Αυτό το σήμα έχει ως σκοπό να ειδοποιήσει τον πυροσβέστη ώστε να αποχωρήσει άμεσα από το σημείο του περιστατικού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πυροσβέστες κρατούν τη σωλήνα που καταλήγει στον εξωτερικό χώρο, προκειμένου να διατηρήσουν τον προσανατολισμό τους και να μην χαθούν μέσα στον καπνό ή το σκοτάδι.

Στο περιστατικό του Ζεφυρίου, οι συνάδελφοι των δύο αδικοχαμένων πυροσβεστών διαπίστωσαν ότι αυτοί δεν είχαν αποχωρήσει. Εξετάζονται διάφορα σενάρια για το τι μπορεί να συνέβη, όπως ένα ατύχημα κατά το οποίο ο ένας πυροσβέστης προσπάθησε να βοηθήσει τον άλλον, μια πτώση από σκάλες ή κάποιος άγνωστος λόγος που οδήγησε σε απώλεια προσανατολισμού. Η έρευνα προσπαθεί να ρίξει φως σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές.

Η κατάσταση των πυροσβεστών και του εξοπλισμού

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κανείς από τους δύο πυροσβέστες δεν καταπλακώθηκε από αντικείμενα ούτε τυλίχτηκε στις φλόγες. Παρόλα αυτά, λόγω της υψηλής θερμότητας που αναπτύχθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, υπήρξαν κάποιες αλλοιώσεις στον εξοπλισμό τους. Ωστόσο, δεν διαπιστώθηκαν εγκαύματα στα σώματα των αδικοχαμένων ανδρών.

Επιπλέον, τονίζεται ότι το περιστατικό δεν ήταν ιδιαίτερα δυναμικό, δηλαδή η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο δεν ήταν μεγάλης έκτασης. Η ιατροδικαστική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους, συμπληρώνοντας τα ευρήματα της εν εξελίξει έρευνας.

Οι έρευνες και οι συλλήψεις

Το βράδυ του Σαββάτου, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος της γυναίκας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος δεν εντοπίστηκε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η τετραμελής οικογένεια διέμενε στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, χρησιμοποιώντας ξυλόσομπα για τη θέρμανσή της. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι τα μέλη της οικογένειας φέρονται να εναπόθεταν υπολείμματα καύσης από τη σόμπα στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου. Το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο και η οικογένεια ζούσε εκεί τον τελευταίο καιρό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis