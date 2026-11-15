Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Μεταμόρφωση: Υπό έλεγχο με εκτεταμένες ζημιές

Μια μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7:00 το πρωί της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου, σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκεται στην οδό Κεφαλληνίας, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, όμως οι ζημιές που προκλήθηκαν στο κτήριο είναι εκτεταμένες. Μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων έχει καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω του ένα σκηνικό ολικής καταστροφής.

Οι διαστάσεις της πυρκαγιάς και οι συνέπειες

Η φωτιά, από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσής της, πήρε γρήγορα διαστάσεις, γεγονός που δυσχέρανε το έργο της κατάσβεσης και οδήγησε σε σοβαρές συνέπειες για το κτήριο. Οι φλόγες επεκτάθηκαν με ταχύτητα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε όλο το φάσμα των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Ένα σημαντικό τμήμα του κτηρίου καταστράφηκε ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω του μόνο αποκαΐδια και κατεστραμμένες υποδομές.

Το εργοστάσιο, το οποίο αποτελούσε κάποτε ιδιοκτησία μιας γνωστής εταιρείας ηλεκτρικών συσκευών, βρισκόταν σε κατάσταση εγκατάλειψης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η φύση του κτηρίου και τα υλικά που πιθανόν υπήρχαν στο εσωτερικό του, συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, καθιστώντας την αντιμετώπισή της ιδιαίτερα απαιτητική για τους πυροσβέστες.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας

Η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, με τις πρώτες δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο της πυρκαγιάς λίγο μετά την ειδοποίηση. Αρχικά, τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες έφτασαν στην οδό Κεφαλληνίας, ξεκινώντας την προσπάθεια περιορισμού των φλογών. Ωστόσο, η ραγδαία επέκταση της φωτιάς κατέστησε σαφές ότι απαιτούνταν περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της γρήγορης εξάπλωσης των φλογών, κρίθηκε αναγκαία η άμεση ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνολικά, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επτά πυροσβεστικά οχήματα και 21 πυροσβέστες, οι οποίοι εργάστηκαν εντατικά για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Η ενίσχυση αυτή ήταν καθοριστική για την επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Παρά το γεγονός ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ενεργές στο σημείο. Οι 21 πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου εργοστασίου, με στόχο τον πλήρη έλεγχο του κτηρίου και τον εντοπισμό τυχόν εναπομεινάντων εστιών φωτιάς. Η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή αναζωπυρώσεων και την πλήρη διασφάλιση της περιοχής.

Ο τόπος και ο χρόνος του συμβάντος

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου, λίγο πριν τις 7:00. Η ώρα αυτή, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του εργοστασίου, ενδεχομένως να συνέβαλε στο να μην γίνει άμεσα αντιληπτή η φωτιά στις αρχικές της φάσεις, επιτρέποντάς της να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις προτού κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Κεφαλληνίας, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Η συγκεκριμένη τοποθεσία, όπου βρισκόταν το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο ηλεκτρικών συσκευών, έγινε το επίκεντρο των προσπαθειών κατάσβεσης για αρκετές ώρες, με την παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων να είναι έντονη καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της Μεταμόρφωσης παραμένουν άγνωστα. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να ξεκινήσουν έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, μόλις ολοκληρωθεί πλήρως το έργο της κατάσβεσης και διασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου.

Με πληροφορίες από: Topontiki