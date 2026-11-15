Εντοπίστηκε νεκρός ο 73χρονος που αγνοούνταν στη Μεσσηνία

Τραγικό φινάλε είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 73χρονου Ιωάννη Γιαννακόπουλου, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Καλαμάτας. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός, έξω από το αυτοκίνητό του, στην περιοχή του Μαγγανιακού Μεσσηνίας, με την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Μεσσηνίας να ανακοινώσει το δυσάρεστο γεγονός. Για την εξαφάνισή του είχε ενεργοποιηθεί Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής, έπειτα από ενημέρωση της οικογένειάς του.

Οι προσπάθειες εντοπισμού και το Silver Alert

Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του Ιωάννη Γιαννακόπουλου ξεκίνησαν μετά την εξαφάνισή του την περασμένη Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, από την περιοχή της Καλαμάτας. Η οικογένειά του ενημέρωσε τη Γραμμή Ζωής το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση του Silver Alert, ενός συστήματος άμεσης ειδοποίησης για αγνοούμενους ηλικιωμένους. Στις έρευνες συμμετείχε ενεργά η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Μεσσηνίας, η οποία συνέβαλε στις προσπάθειες για τον εντοπισμό του 73χρονου.

Ο Ιωάννης Γιαννακόπουλος είχε θεαθεί το βράδυ της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου, κοντά στο ελαιοτριβείο Παυλή, στην περιοχή του Πλατύ Μεσσηνίας. Λίγο αργότερα, συγκεκριμένα στις 21:37 της ίδιας ημέρας, είχε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιο του. Το στοιχείο αυτό είχε συμπεριληφθεί στις πληροφορίες που εξετάζονταν με προσοχή από τις αρχές και τους εθελοντές κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Το σημείο εντοπισμού

Ο 73χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Μαγγανιακού Μεσσηνίας. Η σορός του βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητό του, ένα λευκό Fiat Panda, το οποίο οδηγούσε. Ο εντοπισμός του έβαλε τέλος στην αγωνία των συγγενών του και στις εκτεταμένες έρευνες που διεξάγονταν επί ημέρες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, με τη συμμετοχή της ΟΑΚ Μεσσηνίας.

Η περιοχή του Μαγγανιακού, όπου βρέθηκε ο ηλικιωμένος, αποτελεί το σημείο όπου ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες εντοπισμού, επιβεβαιώνοντας το τραγικό φινάλε της υπόθεσης εξαφάνισης που είχε απασχολήσει την τοπική κοινωνία και τις αρχές από την περασμένη Πέμπτη.

Η δημόσια έκκληση του γιου του

Μετά τον εντοπισμό του πατέρα του, ο γιος του, Γιώργος Γιαννακόπουλος, προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω αυτής της ανάρτησης, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν για τον πατέρα του και συνέβαλαν ενεργά στις προσπάθειες εντοπισμού του, αναγνωρίζοντας τη στήριξη που έλαβε η οικογένεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Παράλληλα, ο Γιώργος Γιαννακόπουλος απηύθυνε μια σημαντική έκκληση προς τους κατοίκους της περιοχής. Ζήτησε από όσους διαθέτουν κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής Λιόριζα – Μαγγανιακός να διαθέσουν οποιοδήποτε καταγεγραμμένο υλικό. Το υλικό αυτό είναι ζητούμενο από το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, στις 20:30, έως το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Το βασικό ζητούμενο της οικογένειας

Το βασικό ζητούμενο για την οικογένεια του Ιωάννη Γιαννακόπουλου, όπως σημείωσε ο γιος του, είναι να διαπιστωθεί αν ο άτυχος 73χρονος ήταν μόνος του στο λευκό Fiat Panda που οδηγούσε τη στιγμή της εξαφάνισής του. Η συλλογή του καταγεγραμμένου υλικού από τις κάμερες ασφαλείας θεωρείται κρίσιμη για να διαλευκανθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον τραγικό εντοπισμό του.

Για τον σκοπό αυτό, ο Γιώργος Γιαννακόπουλος ζήτησε από όποιον διαθέτει σχετικό υλικό να επικοινωνήσει απευθείας με την οικογένεια στο τηλέφωνο 6936755117 ή με την Αστυνομία, καλώντας στον αριθμό 100. Η οικογένεια ελπίζει ότι μέσω αυτών των πληροφοριών θα μπορέσει να λάβει απαντήσεις στα ερωτήματα που την απασχολούν σχετικά με τις τελευταίες ώρες του αγνοούμενου.

Με πληροφορίες από: Topontiki