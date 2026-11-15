Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος μετά την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε στο Ζεφύρι. Δύο πυροσβέστες, ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ένας ακόμη συνάδελφός τους τραυματίστηκε, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Οι συνθήκες της επέμβασης και ο θάνατος των πυροσβεστών

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ειδοποιήθηκε περίπου στις 11:40 το πρωί για εκδήλωση πυρκαγιάς σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίσμα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Οι δύο πυροσβέστες, Ηλίας Βαλατσός και Γιώργος Ζυμπίδης, φέρονται να κατέβηκαν από την εσωτερική περιστρεφόμενη σκάλα και να εισήλθαν στο υπόγειο του κτιρίου. Ο χώρος αυτός ήταν γεμάτος σκουπίδια και φλόγες, ενώ ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, περιέγραψε ότι το υπόγειο ήταν γεμάτο από σκουπίδια και φωτιά.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαντώνη, ο χώρος ήταν εξαιρετικά περιορισμένος, με αποτέλεσμα οι δύο πυροσβέστες να μην μπορέσουν να ξαναβγούν. Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Τα σενάρια για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Οι Αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Η πρώτη εκδοχή αναφέρει πως ενδεχομένως οι δύο πυροσβέστες να γλίστρησαν σε σκάλα εντός του κτιρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να χάσουν τη ζωή τους.

Το δεύτερο σενάριο, το οποίο μέχρι στιγμής θεωρείται και το επικρατέστερο, είναι να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο υπόγειο. Η βεβαρυμμένη ατμόσφαιρα φέρεται να οδήγησε στον θάνατό τους από τις αναθυμιάσεις, καθώς πληροφορίες ανέφεραν πως το οξυγόνο στις φιάλες των αναπνευστικών τους συσκευών είχε εξαντληθεί. Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες συνεχίζονται, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και Ενορκη Διοικητική Εξέταση.

Συλλήψεις και τα αίτια της πυρκαγιάς

Για την υπόθεση της πυρκαγιάς έχουν ήδη συλληφθεί μια 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της. Παράλληλα, αναζητείται ο 44χρονος σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην έναρξη της φωτιάς.

Πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρουν ότι ο 44χρονος και οι κόρες του φέρονται να πέταγαν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου στάχτες από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για να ζεσταθούν. Η οικογένεια διέμενε στο ισόγειο του κτιρίου, και δεν αποκλείεται η φωτιά να ξεκίνησε από αυτές τις στάχτες. Κατά την αυτοψία στον χώρο, εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός έναρξης και εξάπλωσης της φωτιάς.

Η οργή του προέδρου των πυροσβεστών για την τραγωδία

Ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης, πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για την τραγωδία στο Ζεφύρι. Ερωτηθείς για το κτίριο, σημείωσε ότι ήταν ακατοίκητο, αλλά ο 10ος σταθμός είχε κληθεί σε αυτό δεκάδες φορές. «Ας γκρεμίσουν το κτίριο, ας το κάψουν τελείως», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν γίνεται δηλαδή κάθε φορά να τυχαίνει κάτι και να την πληρώνει πάντα ο πυροσβέστης».

Ο κ. Παπαντώνης επέκρινε την κατάσταση, αναφέροντας ότι «τα ίδια γίνονται και στον Βλυχό, στον Ασπρόπυργο, στα Μέγαρα. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, να τα αφήσουν να καούνε. Δεν μπορεί να καίγονται οι πυροσβέστες για τα κτίρια». Εξαπέλυσε επίσης σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, δηλώνοντας ότι «πέντε χρόνια είναι ο κ. Τουρνάς στο υπουργείο, ζητάμε να μας δει, αλλά είναι αλαζόνας. Δεν ακούει».

Ο πρόεδρος των πυροσβεστών ανέφερε ότι από το 1980 που εργάζεται στην πυροσβεστική, δεν έχει ξαναδεί τέτοια κατάσταση. Κατήγγειλε ότι ο υπουργός «έχει τσακωθεί με το μισό αρχηγείο και το μισό υπουργείο», και ότι «του φταίνε οι αξιωματικοί, του φταίει ο αρχηγός». Επίσης, υποστήριξε ότι ο κ. Τουρνάς είχε αναφέρει στη Βουλή τους εποχικούς πυροσβέστες των 900 ευρώ ως «την πληγή του πυροσβεστικού σώματος», χωρίς ποτέ να ανακαλέσει ή να ζητήσει συγγνώμη.

Τέλος, ο κ. Παπαντώνης δήλωσε πως έχει ενημερώσει και τον πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, για τη στάση του υπουργού, λέγοντας του ότι «ο κ. Τουρνάς δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει». Κατέληξε με ένα ερώτημα σχετικά με την αξιολόγηση της θητείας του υπουργού: «Πέντε εκατομμύρια που καήκανε επί θητείας Τουρνά είναι επιτυχία; Εκτός εάν μετράνε τα καμένα με τους νεκρούς ως επιτυχία».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis